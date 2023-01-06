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Минобороны: ВСУ продолжили обстрелы после введения Россией режима прекращения огня

В Минобороны РФ сообщили, что Киев продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск, несмотря на объявленный Москвой режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января.

В ведомстве уточнили, что на Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза обстреляли российские позиции из минометов. Под Белогоровкой в ЛНР было произведено три артиллерийских обстрела.

Сообщается, что российские войска ответным огнем подавили позиции ВСУ в районе Новопавловки Запорожской области, откуда было произведено восемь артиллерийских обстрелов.

Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало об обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины во время действия режима прекращения огня.

По населенному пункту Курахово было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.

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