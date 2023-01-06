Военнослужащий ВС Австрии убит после ссоры с сослуживцем в воинской части

В Австрии один военнослужащий был убит, еще один ранен в воинской части под Веной, причиной происшествия стала, предположительно, ссора. Об этом в сообщает австрийское издание Kurier.

Несчастный случай произошел в населенном пункте Винер-Нойштадт. Согласно предварительной информации, 20-летний солдат, находясь в карауле, сделал несколько выстрелов и ранил дежурного по части. Тот открыл огонь в ответ и убил сослуживца.

Ранее в Мурманске задержали россиянку, которая открыла стрельбу по сотрудникам полиции.

Инцидент произошел ночью 6 января текущего года на Кольском проспекте. Во время патрулирования улиц правоохранители заметили женщину, которая шла вдоль дороги с пистолетом в руках.

Полицейские остановились неподалеку от россиянки и потребовали ее бросить оружие. В ответ на это женщина направила пистолет в их сторону и сделала несколько выстрелов. В итоге правоохранители открыли ответный огонь и ранили нападавшую.