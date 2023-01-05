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Мэр Горловки Приходько заявил, что ВСУ обстреляли Мичуринскую исправительную колонию

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Никитовском районе города.

Приходько рассказал о повреждениях, которые получила колония.

«Зафиксировано порядка 10 прилетов. Прямые попадания в кровлю общежития и медчасти, разрушены хозпостройки, коммуникации, повреждено наружное ограждение. Многочисленные прилеты в районе подстанции», — поделился мэр города.

Он добавил, что пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ нет.

Ранее Приходько сообщал об обстреле Горловки украинскими войсками. Ночью снаряд упал на территорию ООО «Дары природы» в Калининском районе города. В результате было повреждено остекление и посечены стены.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле села Вязовое в Белгородской области.

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