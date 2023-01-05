Anticoruptie: в Молдове преступные группировки помогают мужчинам бежать с Украины

Молдавские преступные группировки организовали «бизнес», помогающий украинским мужчинам, подлежащим мобилизации, бежать. Об этом пишет издание Anticoruptie.

«Несмотря на военное положение, которое действует в Украине с февраля, сотни мужчин из этой страны уже успели пересечь границу с Молдовой», — поделились информацией правоохранители из Молдовы.

Такая услуга со стороны молдавских организованных преступных группировок стоит от €1 тыс. до €5 тыс. в зависимости от места побега и трудностей с местными властями.

Полицейские Молдовы уже задержали собственного пограничника, через него беглецы получали штамп в паспорте при пересечении границы. За это он получал вознаграждение в криптовалюте.

Ранее сообщалось, что вблизи Соледара украинские военные самовольно покидают свои позиции. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Марочко. По его словам, бойцы хотят «сохранить себе жизнь». Кроме того, он утверждает, что они боятся ужесточения наказания за дезертирство. Марочко также рассказал о ситуации в Артемовске, где ВСУ готовятся к боям с российскими военными.