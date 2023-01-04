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Министр экономики Румынии Спэтару опроверг сообщения об отправке вооружения Украине

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gov.ro

Министр экономики Румынии Флорин Спэтару заявил, что Бухарест обсуждает с Берлином и другими европейскими столицами совместные инвестиции в производство вооружения, но предоставлять их Киеву никто не намерен. Об этом он сказал в эфире телеканала Digi 24.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что оружейный завод в Румынии получит софинансирование от ФРГ для производства боеприпасов для Украины. Отмечалось, что официальное подтверждение этому будет опубликовано в конце января.

Спэтару подчеркнул, что Румыния будет производить эти снаряды для покрытия необходимого запаса для министерства национальной обороны, а также для обеспечения запаса других стран Североатлантического альянса.

«Цель не в том, чтобы обеспечить этими боеприпасами Украину», — подчеркнул румынский министр.

По его словам, в 2023 году из государственного бюджета выделены деньги на усовершенствование и возобновление производства боеприпасов большого калибра. Спэтару отметил, что Германия заинтересована в этом, поскольку тоже нуждается в таких боеприпасах.

Министр уточнил, что переговоры о сотрудничестве с Берлином и другими европейскими столицами направлены не только на производство боеприпасов, но и на создание в партнерстве завода по производству пороха. Также речь идет о многих других проектах, направленных на оборонную промышленность, в которые Бухарест вложит средства вместе с другими государствами и компаниями, добавила Спэтару.

В декабре 2022 года сообщалось, что румынский парламент поддержал создание в стране боевой группы союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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