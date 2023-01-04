Губернатор Самарской области Азаров: военные после обстрела в Макеевке спасали сослуживцев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что попавшие под удар ВСУ в Макеевке российские военные после обстрела вытаскивали товарищей из-под завалов. Об этом пишет «Комсомольская правда в Самаре».

«После обстрела и рядовые, и офицеры, — с ранениями, с контузией, — спасали других», — заявил он.

Азаров подчеркнул, что даже после приезда МЧС военнослужащие, рискуя своей жизнью, искали товарищей под обломками.

Губернатор высоко оценил мужество, отвагу и храбрость российских военных.

«Буду ходатайствовать о представлении бойцов из этого полка <...> к государственным наградам», — подытожил он.

По данным Минобороны России, в результате удара украинской стороны в Макеевке на территории ДНР погибли 89 российских военнослужащих.

Ранее Азаров заявил, что при обстреле пункта дислокации российских военных в Макеевке со стороны ВСУ погибли и пострадали в том числе военнослужащие из его региона.