В ЛНР заявили о гибели 113 человек с начала спецоперации в результате обстрелов ВСУ

С февраля 2022 года по текущий период в Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли 113 человек, в том числе семеро детей, еще 336 получили ранения. Об этом сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Отмечается, что за указанный период по территории республики украинскими силами было произведено 1232 обстрела. В результате разрушено и повреждено 2795 домостроений в 73 населенных пунктах.

Также повреждено 294 объекта гражданской инфраструктуры, включая 73 образовательных и 13 медицинских учреждений, рассказали в представительстве ЛНР.

Ранее освобожденный из плена боец ЛНР рассказал, как ВСУ добили его раненых сослуживцев.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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