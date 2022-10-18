Политика

Военная операция РФ на Украине. День 237-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 237-й день

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Учения мобилизованных граждан в Волгоградской области

Учения мобилизованных граждан в Волгоградской области

Дмитрий Рогулин/ТАСС
В результате падения Су-24 в жилом квартале Ейска погибли 13 человек, в том числе 3 ребенка, еще 19 пострадали. В половине регионов Украины объявлена воздушная тревога, в Кривом роге зафиксирован ряд взрывов. ДНР ведет переговоры с крупными российскими торговыми сетями о заходе их на территорию региона. ExxonMobil объявила об уходе из России, компания объяснила это переводом проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию. Работа по обмену пленными между Россией и Украиной ведется непрерывно, начата работа по поиску пропавших без вести, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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9:03

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что два объекта энергетической инфраструктуры в Житомире повреждены из-за взрывов.

8:43

8:35

Мэр Харькова сообщил, что в городе за 5 минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий.

8:30

8:20

Взрыв произошел в пригороде Днепра (Днепропетровск), сообщило украинское издание «Страна».

8:10

Кадры работы ЗРК «Тор».

8:09

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что работа по обмену пленными с Украиной ведется непрерывно. Начата совместная работа по поиску пропавших без вести.

8:08

8:05

8:02

❗️ В результате падения Су-24 в жилом квартале Ейска (Краснодарский край) погибли 13 человек, в том числе 3 ребенка, еще 19 пострадали — ТАСС со ссылкой на МЧС.

За время поисково-спасательной операции спасены 68 человек, еще более 360 эвакуированы.

8:01

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 237-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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