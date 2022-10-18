Военная операция РФ на Украине. День 237-й

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что два объекта энергетической инфраструктуры в Житомире повреждены из-за взрывов.
Мэр Харькова сообщил, что в городе за 5 минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что работа по обмену пленными с Украиной ведется непрерывно. Начата совместная работа по поиску пропавших без вести.
❗️ В результате падения Су-24 в жилом квартале Ейска (Краснодарский край) погибли 13 человек, в том числе 3 ребенка, еще 19 пострадали — ТАСС со ссылкой на МЧС.
За время поисково-спасательной операции спасены 68 человек, еще более 360 эвакуированы.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее.