Военная операция РФ на Украине. День 237-й

8:02

❗️ В результате падения Су-24 в жилом квартале Ейска (Краснодарский край) погибли 13 человек, в том числе 3 ребенка, еще 19 пострадали — ТАСС со ссылкой на МЧС.

За время поисково-спасательной операции спасены 68 человек, еще более 360 эвакуированы.