NYT: США поспособствуют передаче Украине советских танков

США поспособствуют передаче Украине танков советского производства с целью укрепления возможностей вооруженных сил страны в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание New York Times, которое ссылает на источник в администрации президента Соединенных Штатов.

По информации источника, Соединенные Штаты первый раз за время конфликта станут посредником в процессе передачи украинской стороне советских танков, поставки которых якобы должны начаться в ближайшее время. Издание также не приводит количества военной техники, которую планируется передать украинским военным, а также не дает конкретики, какие государства могут принять участие в передаче Киеву вооружений.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что Штаты выделяют дополнительную военную «помощь» Украине в размере $300 миллионов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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