Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России через месяц 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со сборной Италии 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть ложь о РФ 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак» в чемпионате... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала фото Капризова после... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения на президента Токаева 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае превентивного удара 07:34

NYT: США поспособствуют передаче Украине советских танков

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Николай Лазаренко/РИА «Новости»

США поспособствуют передаче Украине танков советского производства с целью укрепления возможностей вооруженных сил страны в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание New York Times, которое ссылает на источник в администрации президента Соединенных Штатов.

По информации источника, Соединенные Штаты первый раз за время конфликта станут посредником в процессе передачи украинской стороне советских танков, поставки которых якобы должны начаться в ближайшее время. Издание также не приводит количества военной техники, которую планируется передать украинским военным, а также не дает конкретики, какие государства могут принять участие в передаче Киеву вооружений.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что Штаты выделяют дополнительную военную «помощь» Украине в размере $300 миллионов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Кризис на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть