В Совфеде назвали виновных в выходе России из Договора об открытом небе

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление МИД России о выходе Москвы из Договора об открытом небе. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, ответственность за такое решение российской стороны лежит на США и союзниках по НАТО.

Сенатор подчеркнул, что, несмотря на решение США выйти из Договора первыми, договоренности могли быть сохранены, однако для этого требовались усилия других участников соглашения, помимо России.

«Выход из этой правовой коллизии могли бы найти страны НАТО, если бы они хотели бы спасти от американцев Договор по открытому небу. Но они предпочли спасать евроатлантическое партнерство», — написал Косачев.

Кроме того, он добавил, что союзникам США не следовало передавать стране данные, которые предоставлялись в рамках реализации договора, что запрещено условиями соглашения.

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