Турция не видит угрозы в санкциях США из-за С-400

Санкции США, введенные из-за покупки Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400, не повлияют на Турцию, заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. Об этом сообщает Anadolu.

«На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения», — отметил Шентоп.

Санкции не скажутся и на оборонном потенциале страны, так как в Турции достаточно развита оборонная промышленность, подчеркнул парламентарий.

По словам Шентопа, введение санкций является одним из основных инструментов давления США на страны, с которым не удается наладить желаемые отношения. Однако Турция проводит независимую политику, на которую не могут повлиять решения США, заявил спикер парламента.

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