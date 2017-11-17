Сенат США выделил $350 млн на помощь Украине

Сенат США одобрил законопроект об утверждении оборонного бюджета на 2018 год, в том числе $350 млн. будет выделено для помощи Украине. Об этом сообщает посольство Украины в США в фейсбуке.

«Таким образом, конгресс завершил процедуру принятия отмеченного документа, который теперь направляется на подпись президенту США [Дональду Трампу]», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что законопроект разрешает поставки на Украину летального вооружения для обороны и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны США в области безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий обсудили с президентом России Владимиром Путиным идею обмена пленными с Киевом.