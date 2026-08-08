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Политика

Зеленский потребовал от двух стран ракеты к Patriot

Зеленский: у немцев и поляков есть ракеты для Patriot, они всерьез могут помочь
Alex Brandon/AP

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию и Польшу передать ракеты к системам ПВО Patriot, которые есть в их распоряжении. Об этом сообщает «Укринформ».

«У кого есть [ракеты-перехватчики] – у немцев есть, у поляков есть. Это те, кто может всерьез помочь. При всем уважении и благодарности к немецкой стороне она действительно помогала, и Польша помогала, но мы говорим, кто может дать. Я вам говорю откровенно», — сказал Зеленский.

До этого Владимир Зеленский заявил, что США будут ежемесячно выделять Украине ракеты-перехватчики к Patriot. При этом он заметил, что их все равно будет недостаточно. Глава государства также сообщил, что просил лицензию на производство Patriot еще у Джо Байдена. Если бы он дал согласие, то системы ПВО уже бы производились на Украине, указал Зеленский. Он посетовал, что приходится «заниматься бумажками», хотя ракеты летят не бумажные, а реальные.

При этом ранее он неоднократно критиковал западных партнеров за промедление с поставками ракет-перехватчиков для ПВО. Он говорил, что именно из-за задержек Украина не может сбивать баллистические ракеты ВС РФ.

Ранее стало известно, с чего Зеленский начинает беседы с союзниками.

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