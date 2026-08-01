«Могут применить против нас». Трамп объяснил отказ Украине в лицензии на ракеты к Patriot

Трамп допустил, что Украина может применить ракеты к Patriot против США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп передумал передавать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot. Глава Белого дома выразил опасение, что такие технологии позже могут быть использованы против Вашингтона. По информации The Atlantic, Киев также не получит 300 ракет для ЗРК Patriot, которые украинский лидер Владимир Зеленский запрашивал на переговорах с Трампом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп отказался передавать Украине технологии производства перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом глава Белого дома заявил на заседании кабинета министров в загородной резиденции Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

«Сейчас мы не пришли к соглашению по этому вопросу. Мы обсуждаем это. Но очень сложно передавать такие технологии [другим странам]. И я не думаю, что это когда-либо произойдет»,

— сказал Трамп журналистам.

Американский президент рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский «хотел бы иметь какое-то число систем Patriot и какое-то число ракет Tomahawk». Однако необходимо сохранять благоразумность при решении подобных вопросов, заметил он.

Трамп выразил опасение, что это оружие впоследствии может быть использовано против Вашингтона.

«Люди, которым вы передаете такие технологии, могут в один прекрасный день начать действовать против вас. Это возможно. Вспомните историю войн. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Мы бережно храним это», — подчеркнул он.

Газета The New York Times (NYT) обратила внимание, что некоторые нынешние противники Соединенных Штатов прежде были их союзниками, поэтому они до сих пор используют американское оружие, закупленное в период дружбы. В частности, израильская авиация в ходе войны против Ирана, вероятно, ликвидировала последние истребители F-14. Эти самолеты США поставили Тегерану еще при режиме шаха, который был свергнут во время Исламской революции 1979 года.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Трамп сделал свое заявление после новостей о том, что американская корпорация Boeing, которая производит головки самонаведения для ракет Patriot, выступает против передачи лицензии третьим странам.

При этом менее месяца назад, 8 июля, Трамп на полях саммита НАТО в Турции сообщил, что США предоставят Украине право производить эти ракеты-перехватчики. «Мы покажем им, как это делать», — подчеркивал глава Белого дома.

Однако реализация такого проекта заняла бы «месяцы или годы», а любой военный объект, построенный Украиной для производства собственных ракет к Patriot, стал бы целью Москвы, резюмировала NYT.

«Зеленский попросил, Трамп отказал»

Трамп в ходе последних переговоров с Зеленским, которые состоялись в Вашингтоне 28 июля, отказал украинскому лидеру в просьбе передать Киеву 300 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, пишет журнал The Atlantic со ссылкой на информированные источники.

«Зеленский попросил США отправить Украине 300 таких ракет <...> Трамп отказался»,

— говорится в публикации.

По информации издания, Зеленский запрашивал перехватчики для защиты энергетической инфраструктуры и отражения возможных атак со стороны России в зимние месяцы. Однако война в Иране истощила примерно две трети американского запаса этих ракет. Согласно анализу вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), у США сейчас осталось всего 759 зенитных ракет к системам Patriot .

1 августа Зеленский вновь пожаловался на нехватку ракет-перехватчиков. Он заявил, что система ПВО Украины минувшей ночью сбила лишь одну баллистическую ракету в ходе массированного удара ВС России по Киеву.

« Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет к [американским зенитным] системам Patriot », — отметил он в своем Telegram-канале.

В обращении к западным партнерам Зеленский подчеркнул, что перехватчики нужны Украине «не где-то на складах «на всякий случай», а здесь и сейчас».