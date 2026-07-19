Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Звук от детонации слышен в Ставрополе после ударов БПЛА по промзоне

В Ставрополе из-за пожаров в промзоне детонируют огнеопасные материалы
МЧС России

В Ставрополе из-за пожаров на промышленных объектах после атаки украинских БПЛА детонируют огнеопасные материалы. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы — звук слышен в Ставрополе», — написал глава региона.

По его словам, пожарные продолжают борьбу с возгоранием. Угрозы для жизни и здоровья жителей города нет.

В ночь на 19 июля Вооруженные силы Украины атаковали промзону хутора Вязники Шпаковского округа в Ставрополе. По словам Владимира Владимирова, после налета беспилотников зафиксировано возгорание. Место происшествия находится далеко от жилой застройки, предварительно, никто не пострадал.

Украинские военные не в первый раз бьют по промзоне в Ставрополе. До этого пожар на промышленном объекте в хуторе Вязники произошел утром 9 июля. Возгорание дошло до резервуаров с горючими материалами.

Ранее в Ставрополе загорелся склад лакокрасочных материалов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!