Звук от детонации слышен в Ставрополе после ударов БПЛА по промзоне

В Ставрополе из-за пожаров на промышленных объектах после атаки украинских БПЛА детонируют огнеопасные материалы. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы — звук слышен в Ставрополе», — написал глава региона.

По его словам, пожарные продолжают борьбу с возгоранием. Угрозы для жизни и здоровья жителей города нет.

В ночь на 19 июля Вооруженные силы Украины атаковали промзону хутора Вязники Шпаковского округа в Ставрополе. По словам Владимира Владимирова, после налета беспилотников зафиксировано возгорание. Место происшествия находится далеко от жилой застройки, предварительно, никто не пострадал.

Украинские военные не в первый раз бьют по промзоне в Ставрополе. До этого пожар на промышленном объекте в хуторе Вязники произошел утром 9 июля. Возгорание дошло до резервуаров с горючими материалами.

Ранее в Ставрополе загорелся склад лакокрасочных материалов.