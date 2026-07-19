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Армия

Власти сообщили о последствиях атаки беспилотников на Курск

Хинштейн: в Курске после атаки дронов повреждены четыре дома, пострадала женщина
Stringer/dpa/Global Look Press

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали четыре многоквартирных дома в Курске. В результате пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Предварительно установлено, что в Курске беспилотники повредили четыре жилых дома. По словам главы региона, под удар также попал город Льгов.

Хинштейн сообщил, что в одном из зданий повреждены квартиры одного подъезда на трех верхних этажах. Еще в двух домах повреждены фасады. На проспекте Победы после атаки произошло возгорание квартиры, также повреждения получили несколько автомобилей.

Как отметил губернатор, жильцов пострадавших домов эвакуировали. По имеющейся информации, одна женщина получила акубаротравму из-за взрывной волны. Ей оказывают первую помощь, после чего будет принято решение о необходимости госпитализации.

Глава региона добавил, что на месте продолжают работать оперативные службы. На время восстановления поврежденного жилья пострадавших разместят в пунктах временного размещения либо компенсируют расходы на аренду жилья.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по многоквартирному дому в Тульской области.

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