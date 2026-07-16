Иран пригрозил атаковать активы Трампа на Ближнем Востоке. Чем рискует президент США?

Иран внес активы Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии в список целей для ударов

Иран объявил активы президента США Дональда Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законными целями для ударов. Как следует из заявления КСИР, под угрозой находятся небоскребы Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде, однако эти объекты еще не построены. Чем рискует глава Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Иран объявил активы президента США Дональда Трампа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии законными целями для ударов. Такое заявление опубликовал Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegrаm-канале.

К публикации прикреплена иллюстрация, на которой изображен глава Белого дома в окружении своих активов на Ближнем Востоке, которые пока находятся на стадии строительства или проектирования. Среди них небоскребы Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде, а также несколько гольф-клубов.

«Активы Трампа в списке законных целей Ирана» , — подписала иллюстрацию пресс-служба КСИР.

Вскоре после этого заявления агентство Reuters сообщило о взрывах в центре Дубае — в районе, где находится небоскрёб Trump International Hotel & Tower. Однако пресс-служба дубайского правительства назвала эти сообщения ложными .

Кроме того, 16 июля КСИР пригрозил уничтожить всю американскую инфраструктуру в Ближневосточном регионе в случае атаки США на иранские объекты. Как заявил представитель иранского командования, ответный удар Ирана будет «не просто симметричным, а превосходящим — более мощным, масштабным и разрушительным, чем когда-либо».

18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал, в частности, продление режима прекращения огня на 60 дней. Однако в ночь на 8 июля американские войска возобновили удары по Ирану из-за ударов КСИР по танкерам в Ормузском проливе.

В тот же день Трамп объявил об окончании перемирия и позже официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. В интервью Fox News глава Белого дома пригрозил уничтожить все мосты и электростанции в Иране, если Тегеран «не сядет за стол переговоров».

«Превратил свое имя во франшизу»

Коммерческие интересы бизнес-империи Трампа The Trump Organization на Ближнем Востоке сосредоточены на роскошной недвижимости и гольф-курортах. Конгломерат активно сотрудничает с местными застройщиками, заключая с ними партнерские соглашения.

«Трамп превратил свое имя во франшизу для роскошных отелей, гольф-курортов и цифровых активов. Предприниматели и правительства Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), среди прочих, платят ему огромные суммы за использование его имени для своих объектов, сделав его синонимом роскоши и престижа», — пишет испанская газета El País.

Так, строительством 80-этажного небоскреба Trump International Hotel & Tower в Дубае, которое обойдется в $1 млрд, занимается застройщик DarGlobal. А The Trump Organization в свою очередь отвечает за брендинг, менеджмент отеля и предоставление своих стандартов. Объект будет включать пентхаусы стоимостью $20 млн и самый высокий в мире бассейн.

Кроме того, The Trump Organization планирует реализовать три различных проекта в Саудовской Аравии — один в столице Эр-Рияде и два в западном городе Джидде. Их общая стоимость оценивается в $10 млрд.

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В настоящее время в странах Персидского залива единственным полностью построенным и функционирующим объектом, носящим имя Трампа, является гольф-курорт в Дубае (ОАЭ) — Trump International Golf Club Dubai, открытый в 2017 году.

Американский журнал Mother Jones обратил внимание, что Трамп заключил сделки на строительство гольф-курортов, кондоминиумов и отелей по всему Аравийскому полуострову. Согласно его последней финансовой декларации, в 2024 году он получил $28,1 млн дохода от партнеров по всему региону .

«Совокупная стоимость связанных с Трампом проектов, реализуемых в настоящее время там, составляет примерно $17 млрд, причем большая часть этих средств поступает от суверенных фондов благосостояния и различных других деловых партнеров Трампа», — говорится в публикации.

По информации израильского телеканала i24News, в прошлом году компании стран Персидского залива выплатили бизнесу Трампа около $300 млн – «больше, чем любой другой зарубежный регион».

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Согласно анализу организации «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» (CREW), во время своего второго срока Трамп получит «огромный и беспрецедентный доход» от своих зарубежных проектов в сфере недвижимости, который, по оценкам, превысит $400 млн.