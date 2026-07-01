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Стало известно, сколько Трамп в прошлом году заработал на криптовалюте

Трамп в 2025 году заработал на криптовалюте почти $1,5 млрд
Kylie Cooper/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2025 году заработал на криптовалюте почти $1,5 млрд. Это следует из опубликованной на сайте Управления служебной этики в государственных органах США (OGE) финансовой декларации Трампа на 927 страницах.

Общий доход от криптоактивов хозяина Белого дома составил не менее $1,427 млрд, став основным источником поступлений для Трампа. В декларации указаны $594 млн от продажи токенов связанной с семьей главы государства компании World Liberty Financial, $636 млн через мемкоин-структуру CIC Digital LLC, $197 млн от продажи доли в Stablecoin Holdco. Также на цифровых кошельках CIC Digital LLC не менее $60 млн.

Примечательно, что принадлежащие Трампу частный клуб во Флориде и гольф-клуб в Северной Виргинии принесли всего $77 млн и $25 млн соответственно.

9 июня агентство Reuters сообщило, что семья президента США за неполные полтора года его второго президентского срока заработала на криптовалюте не менее $2,3 млрд. При этом привлеченные ею инвесторы потеряли такую же сумму.

Ранее сын Трампа заявил о пользе биткоина для человечества.

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