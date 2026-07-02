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В США оценили доходы Трампа за 2025 год

WP: доходы Трампа в 2025 году беспрецедентны для президентов США
Paul Sancya/AP

Рост состояния президента США Дональда Трампа за прошлый год является беспрецедентным для американских лидеров. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным последней финансовой декларации Трампа, его доходы в 2025 году выросли до более чем $2,2 млрд, этому способствовали вложения в криптовалюту и связанные с ней проекты.

В публикации отмечается, что ни один из предыдущих американских лидеров во время своего президентства не получал таких доходов, какие заработал Трамп.

Накануне сообщалось, что Трамп в 2025 году заработал на криптовалюте почти $1,5 млрд. В декларации указаны $594 млн от продажи токенов связанной с семьей главы государства компании World Liberty Financial, $636 млн через мемкоин-структуру CIC Digital LLC, $197 млн от продажи доли в Stablecoin Holdco. Также на цифровых кошельках CIC Digital LLC не менее $60 млн.

9 июня агентство Reuters сообщило, что семья президента США за неполные полтора года его второго президентского срока заработала на криптовалюте не менее $2,3 млрд. При этом привлеченные ею инвесторы потеряли такую же сумму.

Ранее Путин утвердил освобождение госслужащих от ежегодного декларирования доходов.

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