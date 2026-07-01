В Черниговской области Украины сотрудники полиции, сформированные в специальные сводные отряды, под видом эвакуации населения принуждают местных жителей освобождать жилье для последующего размещения подразделений ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Источник агентства рассказал, что такие подразделения полиции, помимо организации эвакуационных мероприятий, занимаются поиском уклоняющихся от службы и дезертиров из украинских воинских частей. По его словам, жителей региона вынуждают покидать дома и квартиры, которые затем планируется использовать для размещения украинских военных.

Собеседник агентства также сообщил, что в ряде населенных пунктов, где расположены многоквартирные дома, жильцы верхних этажей уже получили предписания освободить квартиры. По информации источника, эти помещения предполагается использовать для размещения операторов беспилотных летательных аппаратов.

В конце июня глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус объявил, что с 1 июля в части региона начнется эвакуация населения. При этом, по данным местных властей, в отдельных населенных пунктах принудительный вывоз жителей стартовал еще зимой. Сообщалось, что там по-прежнему проживает около тысячи человек, а завершить все мероприятия по переселению планируется в течение двух месяцев.

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