В Госдуме ответили на планы Турции продать С-400 Южной Корее

Турция не сможет продать российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-400 в третьи страны, поскольку такое решение снизит контроль за оборотом оружия в мире. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«В каждом военном контракте обязательно указывается, что покупку ни в коем случае нельзя передавать или перепродавать третьей стороне — иначе криминальные группировки давно бы гасили друг друга из ракетных установок, а круговорот оружия никак нельзя было бы контролировать. Для Турции это, конечно, вопрос политический, и в свое время она сделала выбор в пользу наших систем С-400, действительно лучших в мире», — сказал он.

Журавлев также заявил, что США не удалось убедить Турцию закупать военную технику у них, несмотря на членство Республики в НАТО.

«США продолжают давить до сих пор, утверждая, что покупать военную технику одновременно и в России, и в Соединенных Штатах невозможно, мол, могут расползтись по миру секретные технологии. Пока убедить Анкару Вашингтону не удавалось, хотя Турция — член НАТО, и на ее территории давным-давно находятся американские военные базы, в том числе и те, где хранится ядерное оружие», — добавил он.

До этого Euroactiv со ссылкой на источники сообщил, что Турция ради закупки американских истребителей F-35 может продать российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-400 Южной Корее вместо возвращения их России.

В материале отмечается, что Анкара была исключена из программы поставок F-35 в 2019 году после приобретения российских ЗРК, которые, по мнению Вашингтона, представляют угрозу для американских технологий, так как способны собирать радиолокационные данные о самолетах F-35. Euractiv указывает, что Дональд Трамп может пойти на уступки Анкаре в вопросе продажи истребителей.

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин планы Эрдогана вернуть комплексы С-400.