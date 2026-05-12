Митрополит Банченский Лонгин из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обвинил сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в пытках священнослужителей. Об этом заявил ТАСС представитель силовых структур России.

По словам собеседника агентства, митрополит сделал резкое заявление в адрес сотрудников ТЦК, обвинив их в применении жестоких пыток к его сыну и одному из священнослужителей.

«В ходе своей проповеди иерарх сообщил о случаях физического насилия и бесчеловечного обращения, направленных на принудительное подписание документов о мобилизации», — сказал представитель силовых структур РФ.

1 мая в Киеве сотрудники территориального центра комплектования задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита УПЦ Феофила.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста. В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Ранее в Черкасской области Украины сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ.