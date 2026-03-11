В Закарпатской области Украины группа мужчин напала на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике). Об этом сообщило региональное управление полиции в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вчера вблизи села Пацканево в Ужгородском районе группа местных мужчин совершила хулиганское нападение на военнослужащих ТЦК», — говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчины спровоцировали конфликт, после чего с помощью деревянных палок они повредили служебный автомобиль. Всего были задержаны три человека, другие подозреваемые устанавливаются, отметили в управлении.

21 февраля житель Одессы применил огнетушитель против сотрудников ТЦК и уехал. По данным журналистов, военкомы пытались вытащить мужчину из автомобиля. В ответ водитель распылил огнетушитель в их сторону и скрылся.

22 февраля родственники мобилизованных украинских бойцов провели митинг возле здания ТЦК в Черноморске Одесской области. Претензии протестующих были связаны с тем, что их задержанные родные несколько недель не выходят на связь.

Ранее Захарова сравнила машины ТЦК на Украине с летательными аппаратами из «Кин-дза-дза!».