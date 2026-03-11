Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

На Украине группа мужчин напала на сотрудников ТЦК

В Закарпатской области группа мужчин напала на сотрудников военкомата
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Закарпатской области Украины группа мужчин напала на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике). Об этом сообщило региональное управление полиции в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вчера вблизи села Пацканево в Ужгородском районе группа местных мужчин совершила хулиганское нападение на военнослужащих ТЦК», — говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчины спровоцировали конфликт, после чего с помощью деревянных палок они повредили служебный автомобиль. Всего были задержаны три человека, другие подозреваемые устанавливаются, отметили в управлении.

21 февраля житель Одессы применил огнетушитель против сотрудников ТЦК и уехал. По данным журналистов, военкомы пытались вытащить мужчину из автомобиля. В ответ водитель распылил огнетушитель в их сторону и скрылся.

22 февраля родственники мобилизованных украинских бойцов провели митинг возле здания ТЦК в Черноморске Одесской области. Претензии протестующих были связаны с тем, что их задержанные родные несколько недель не выходят на связь.

Ранее Захарова сравнила машины ТЦК на Украине с летательными аппаратами из «Кин-дза-дза!».

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!