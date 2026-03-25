Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Поддубный предупредил о скором появлении у ВСУ нового оружия

Efrem Lukatsky/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени могут получить из Германии новые беспилотники-носители FPV-дронов. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Разработку линейки БПЛА под названием Sparta ведет немецкая компания Quantum Systems. По словам военкора, новые беспилотники обладают улучшенными характеристиками по сравнению с моделями, которые уже есть на вооружении ВСУ. Максимальный радиус действия БПЛА достигает 200 км, масса аппарата составляет около 23 кг, а полезная нагрузка — до 8 кг.

Поддубный указал, что один беспилотник Sparta способен нести два заряженных FPV-дрона. Испытания устройства завершились в конце 2025 года, после чего было принято решение о серийном производстве.

По словам главы евродипломатии Каи Каллас, в 2025 году ЕС передал Украине рекордную военную поддержку. Она уточнила, что Киев получил от европейских союзников вооружения общей стоимостью €27 млрд. В их числе было 2 млн боеприпасов, указала Каллас, добавив, что ЕС не собирается снижать обороты.

Ранее ВСУ применили новый вид американского БПЛА при атаке в Донецке.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!