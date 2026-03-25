Поддубный предупредил о скором появлении у ВСУ нового оружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени могут получить из Германии новые беспилотники-носители FPV-дронов. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Разработку линейки БПЛА под названием Sparta ведет немецкая компания Quantum Systems. По словам военкора, новые беспилотники обладают улучшенными характеристиками по сравнению с моделями, которые уже есть на вооружении ВСУ. Максимальный радиус действия БПЛА достигает 200 км, масса аппарата составляет около 23 кг, а полезная нагрузка — до 8 кг.

Поддубный указал, что один беспилотник Sparta способен нести два заряженных FPV-дрона. Испытания устройства завершились в конце 2025 года, после чего было принято решение о серийном производстве.

По словам главы евродипломатии Каи Каллас, в 2025 году ЕС передал Украине рекордную военную поддержку. Она уточнила, что Киев получил от европейских союзников вооружения общей стоимостью €27 млрд. В их числе было 2 млн боеприпасов, указала Каллас, добавив, что ЕС не собирается снижать обороты.

