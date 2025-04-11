«Поспешили записать на свой счет». Что не так с заявлением Сырского о российском бомбардировщике

На этой неделе главком ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинский беспилотник поразил российский бомбардировщик Ту-22М3 в Иркутской области. Что не так в этом заявлении, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Что произошло?

Хронология событий такова. 2 апреля дальний бомбардировщик Ту-22М3 (аэродром постоянного базирования Белая — Иркутская обл., Усольский р-н, п. Средний) выполнял учебно-тренировочный полет, во время которого возникли неполадки и самолет упал. Предварительная причина катастрофы ракетоносца — отказ двигателя.

Экипаж Ту-22М3 из четырех человек (командир корабля, второй пилот, штурман-навигатор и штурман-оператор) успел катапультироваться. Двое авиаторов пострадали. Один из пилотов впоследствии от полученных ранений скончался.

Утрату дальнего бомбардировщика на свой боевой счет поспешили записать Вооруженные силы Украины. Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявил: «Как раз только приземлился — и наш дрон его поразил. Стоимость — около 100 миллионов долларов».

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Для начала обратим внимание на мелочи – приземляются после выполнения полетного задания космические аппараты, а самолеты совершают посадку. Как известно, дальний бомбардировщик разбился недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района. При падении самолет задел линию электропередачи. Какое уж тут «приземление».

Да и к стилю изложения главкома ВСУ есть определенные претензии. Прочитаем еще раз: «как раз только приземлился — и наш дрон его поразил». Украинскому военачальнику надо поупражняться перед публичными выступлениями, чтобы его слова не выглядели откровенно смешными с точки зрения русского языка.

Что касается цены Ту-22М3, озвученной генералом Сырским – то и тут импровизация главкома ВСУ. Точных данных по стоимости этого самолета в открытом доступе нет (а разброс в оценках весьма велик). На территории Украины боевая машина не производилась. Так что никакими точными данными о цене дальнего бомбардировщика Сырский объективно располагать не может.

Почему нельзя верить заявлению Сырского

Но не это главное. Если Сырский сделал столь громкое заявление, то он непременно должен подтвердить свои слова данными объективного контроля (фото, видео, конкретные цифры). Иначе цена подобного сообщения равняется нулю.

Подтвердить свои боевые успехи данными объективного контроля стремились военные во все времена и во всех вооруженных конфликтах. И это делалось даже на заре зарождения высоких технологий. К примеру, как засчитывался боевой вылет дальнего бомбардировщика ВВС Красной Армии в годы Великой Отечественной войны при нанесении ударов по объектам в глубоком тылу противника, в частности, по Берлину.

Ведь тут могла возникнуть и достаточно, скажем так, пикантная ситуация – самолет в темное время суток в условиях 10-бальной облачности мог длительное время совершать полет по кругу в районе аэродрома, затем сбросить бомбы над каким-нибудь лесом, вернуться на аэродром вылета – и заявить «Отбомбился по Берлину».

Чтобы в принципе не возникало таких ситуаций, местоположение самолета в момент бомбометания определяли методом триангуляции с помощью трех радиостанций. Находясь над объектом удара, пилот должен был на несколько секунд выйти в эфир и сообщить набор каких-нибудь кодовых слов. Три радиостанции на территории СССР пеленговали это сообщение, затем соответствующие линии наносились на карту, определялась точка их пересечения, и если она совпадала с объектом удара – боевой вылет экипажу засчитывался.

А если данных объективного контроля нет, то атаки и удары переходили в область легенд. К примеру, уже 83 года идут споры – попал 5 июля 1942 года в ходе торпедной атаки командир подводной лодки К-21 Николай Лунин в германский линейный корабль «Тирпиц» или не попал. Заслуживающих абсолютного доверия данных объективного контроля на сегодня нет.

И таких случаев как в истории, так и в современных событиях, десятки и сотни. Если не представлены данные контрольно-записывающей аппаратуры, записи речевой информации, соответствующих фото и видео, то возникают спорные ситуации и начинается отсчет в озвучивании легенд.

Расследование катастрофы

Если бы Сырский был более ответственным руководителем, он бы сказал своим подчиненным: «Я не могу делать столь громкие заявления, если они не подтверждены исключающими любое двойное толкование данными объективного контроля».

Но главком ВСУ решил в этой ситуации заниматься простым сотрясанием воздуха.

Что же касается катастрофы Ту-22М3 в Иркутской области, то для ее расследования уже назначена комиссия, обнаружены и изучаются данные параметрического и речевого самописцев, все обломки самолета собираются и выкладываются в ангаре для их последующего изучения (в том числе и на предмет наличия каких-либо внешних воздействий, к примеру, птиц).

Пока не выявлены причины катастрофы, все полеты самолетов этого типа прекращаются до особого разрешения. И, как обычно, в ходе расследования обнаруживается, что все первоначально озвученные версии произошедшего, как правило, ошибочны, а уж тем более ничем не подкрепленное заявление генерала Сырского.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).