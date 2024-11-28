«Без работы я не знал, что делать». Попавший в плен британский наемник раскаялся

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, который сражался на стороне ВСУ и был захвачен в плен в Курской области, признался, что сожалеет о своем решении поехать воевать на Украину. Семья Андерсона не поддерживала его желание участвовать в военных действиях на Украине, но он не послушал родных.
«Мне говорили, что это глупо, что мне не стоит туда ехать. Жаль, что я не послушал», — приводит РИА Новости слова Андерсона.
Британец выразил надежду, что родственники увидят запись с ним и поймут — он в порядке.
Сейчас Андерсон ждет суда по его делу, который состоится через два месяца. По его словам, он не ждет, что Лондон сумеет его вызволить.
«В глубине души иногда я надеюсь, что, может быть, мое правительство как-то меня вытащит, но сомневаюсь, что это когда-либо случится. Но это надежды на будущее», — признался мужчина.
«Это не стоит того»
По мнению наемника, Киеву не стоило начинать наступление на Курскую область, поскольку российская армия обладает значительно большим числом войск и вооружения.
«Они сделают все, чтобы вас прогнать. Если вам повезет и вы окажетесь в плену, вас могут отправить в российскую тюрьму на 20-30 лет — это будет невыносимо. Вы пробудете там пару недель, если сможете выжить. Это не стоит того», — обратился он к бойцам ВСУ.
Андерсон рассказал, что он служил в армии Великобритании связистом, затем занимал должность ответственного за оборудование в одном из штабов НАТО. После завершения военной карьеры — устроился в полицию, но оттуда его уволили.
«Без работы я не знал, что делать. Увидел новости в западных СМИ и поехал. Платят не очень хорошо — $400 в месяц. Если только не ходишь на миссии — тогда выходит по $60 в день. Но все равно это небольшие деньги», — объяснил он.
По словам британца, на территорию Украины ему удалось попасть через Польшу. Он прилетел из Лондона в Краков, а затем добрался до населенного пункта Медыка на украинско-польской границе.
Андерсон на СВО
По словам Андерсона, украинцы заранее провели с ним инструктаж, рассказав о том, что он должен делать.
«Я был частью батальона вторжения. Мы пересекли границу 15 ноября. Я не знал маршрута <...> Наша задача заключалась в удержании трех позиций. Я пробыл там неделю», — сообщил он.
Британец уточнил, что не был в курсе конкретной боевой задачи своего подразделения. Он предполагал, что ВСУ хотели остановить продвижение российской армии, но не догадывался, что они будут наступать.
Наемник отказался комментировать информацию о возможных убийствах мирных жителей, совершенных в ходе контрнаступления. Он утверждает, что «не знал, то такое происходит».
«Может, это то, что от нас скрывали. Не знаю», — говорит он в камеру.
Андерсон также отмечает, что «не принял бы этого», указывая, что в британской армии «такого бы точно не произошло».
Андерсона взяли в плен 24 ноября. Российский морской пехотинец, командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Бах» сообщил, что ВСУ открыли огонь из минометов по Андерсону и его плененным сослуживцам.
26 ноября суд в Курске арестовал британца, ему предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы, а также в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.