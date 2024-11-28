«Без работы я не знал, что делать». Попавший в плен британский наемник раскаялся Попавший в плен британский наемник Андерсон пожалел, что отправился на Украину

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон рассказал, что поехал воевать на стороне ВСУ после того, как его уволили из полиции. Сейчас он жалеет, что не послушал родственников, которые отговаривали его от такого шага. Он утверждает, что не знал о планируемом в Курской области контрнаступлении. Британец также отрицает, что знал об убийствах мирных жителей, подчеркивая, «что не принял бы этого».

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, который сражался на стороне ВСУ и был захвачен в плен в Курской области, признался, что сожалеет о своем решении поехать воевать на Украину. Семья Андерсона не поддерживала его желание участвовать в военных действиях на Украине, но он не послушал родных.

«Мне говорили, что это глупо, что мне не стоит туда ехать. Жаль, что я не послушал», — приводит РИА Новости слова Андерсона.

Британец выразил надежду, что родственники увидят запись с ним и поймут — он в порядке.

Сейчас Андерсон ждет суда по его делу, который состоится через два месяца. По его словам, он не ждет, что Лондон сумеет его вызволить.

«В глубине души иногда я надеюсь, что, может быть, мое правительство как-то меня вытащит, но сомневаюсь, что это когда-либо случится. Но это надежды на будущее», — признался мужчина.

«Это не стоит того»

По мнению наемника, Киеву не стоило начинать наступление на Курскую область, поскольку российская армия обладает значительно большим числом войск и вооружения.

«Они сделают все, чтобы вас прогнать. Если вам повезет и вы окажетесь в плену, вас могут отправить в российскую тюрьму на 20-30 лет — это будет невыносимо. Вы пробудете там пару недель, если сможете выжить. Это не стоит того», — обратился он к бойцам ВСУ.

Андерсон рассказал, что он служил в армии Великобритании связистом, затем занимал должность ответственного за оборудование в одном из штабов НАТО. После завершения военной карьеры — устроился в полицию, но оттуда его уволили.

«Без работы я не знал, что делать. Увидел новости в западных СМИ и поехал. Платят не очень хорошо — $400 в месяц. Если только не ходишь на миссии — тогда выходит по $60 в день. Но все равно это небольшие деньги», — объяснил он.

По словам британца, на территорию Украины ему удалось попасть через Польшу. Он прилетел из Лондона в Краков, а затем добрался до населенного пункта Медыка на украинско-польской границе.

Андерсон на СВО

По словам Андерсона, украинцы заранее провели с ним инструктаж, рассказав о том, что он должен делать.

«Я был частью батальона вторжения. Мы пересекли границу 15 ноября. Я не знал маршрута <...> Наша задача заключалась в удержании трех позиций. Я пробыл там неделю», — сообщил он.

Британец уточнил, что не был в курсе конкретной боевой задачи своего подразделения. Он предполагал, что ВСУ хотели остановить продвижение российской армии, но не догадывался, что они будут наступать.

Наемник отказался комментировать информацию о возможных убийствах мирных жителей, совершенных в ходе контрнаступления. Он утверждает, что «не знал, то такое происходит».

«Может, это то, что от нас скрывали. Не знаю», — говорит он в камеру.

Андерсон также отмечает, что «не принял бы этого», указывая, что в британской армии «такого бы точно не произошло».

Андерсона взяли в плен 24 ноября. Российский морской пехотинец, командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Бах» сообщил, что ВСУ открыли огонь из минометов по Андерсону и его плененным сослуживцам.

26 ноября суд в Курске арестовал британца, ему предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы, а также в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.