Падение «Геркулеса». Турецкий военный самолет разбился у границы Грузии и Азербайджана

В Грузии разбился турецкий военный самолет с 20 военными на борту

Военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции разбился недалеко от границы Грузии и Азербайджана. На борту находились 20 турецких военнослужащих, включая членов экипажа. Все, кто был в самолете, погибли, сообщил азербайджанский канал AnewZ. Борт не подавал сигналов бедствия перед исчезновением с радаров. Турецкие специалисты намерены выяснить, что произошло с их самолетом, для этого обломки взяли под охрану.

Военно-транспортный самолет C-130 «Геркулес» Военно-воздушных сил Турции, летевший из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. Об этом сообщили в турецком минобороны.

В МВД Грузии сообщили, что самолет потерпел крушение в муниципалитете Сигнаги, примерно в 5 км от границы с Азербайджаном. По данным Грузнавигации, борт исчез с радаров через несколько минут после того, как вошел в грузинское воздушное пространство, однако сигналов бедствия не подавал .

«На борту потерпевшего крушение самолета вместе с экипажем находились 20 наших военнослужащих», — приводит сообщение ТАСС.

В соцсетях появилось видео, на котором на землю падают несколько частей самолета, который, по-видимому, разрушился в воздухе.

Минобороны Турции сообщило, что поисково-спасательные команды Грузии около 17:00 достигли места падения воздушного судна.

«Его обломки взяты под охрану нашим подразделением по расследованию авиакатастроф. Причина крушения самолета будет установлена по результатам детального расследования, которое проведет наша команда », — цитирует министерство ТАСС.

Власти Грузии и Турции подтвердили, что есть погибшие, не называя точное число жертв. Азербайджанский телеканал AnewZ сообщил, что «все 20 человек, находившиеся на борту, погибли».

Реакция властей на крушение самолета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре заявил, что глубоко опечален известием о крушении самолета.

«Сегодня мы с глубокой скорбью узнали, что военный самолет типа C-130, летевший из Азербайджана в нашу страну, разбился на границе Грузии и Азербайджана <...> Да упокоит Всевышний души погибших», — отметил Эрдоган.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили назвал произошедшее ужасной трагедией и выразил «непоколебимую солидарность» с турецким народом.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и разделяем вашу глубокую скорбь в связи с трагической гибелью людей в результате крушения турецкого военно-транспортного самолета в Грузии», — говорится в его сообщении в социальной сети X.

В азербайджанской администрации сообщили, что президент Ильхам Алиев позвонил Эрдогану и выразил соболезнования.

«Глава государства в связи с крушением на территории Грузии военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции выразил глубокие соболезнования президенту Турецкой Республики, семьям и близким погибших военнослужащих, братскому народу Турции», — указано в сообщении.

В Баку рассказали, что профильные структуры Азербайджана и Турции находятся в постоянном контакте и координируют действия, связанные с расследованием причин крушения и проведением поисково-спасательных работ.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в соцсети NSosyal, что обсудил происшествие со своим грузинским коллегой Гелой Геладзе, который, по его словам, выехал на место катастрофы.

Турция планировала заменить устаревшие С-130

Lockheed C‑130 Hercules — это американский военно-транспортный самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями, разработанный компанией Lockheed Martin и эксплуатирующийся с середины 1950-х годов. Он способен перевозить до 20 т груза, а также сбрасывать в полете десант, технику и грузы на парашюте.

У ВВС Турции сейчас около 18 самолетов C-130. По данным портала FlightGlobal, в октябре 2025 года Турция заключила контракт на приобретение выведенных из эксплуатации в 2023 году 12 самолетов C-130J Super Hercules из Великобритании, чтобы заменить свои устаревшие борты.

Перед поставкой в Турцию они должны пройти модернизацию на мощностях компании Marshall Aerospace. FlightGlobal отмечает, что целый ряд стран, которые используют самолеты семейства C-130, предпринимают усилия по их модернизации из-за высокой изношенности значительного количества этих самолетов.