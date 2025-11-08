Российские военные почти полностью окружили Красноармейск. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ВСУ уже не смогут вывести личный состав из города. По данным Mash, сейчас в окружении находятся примерно две тысячи украинских бойцов. По словам эксперта Андрея Марочко, судьба Красноармейска предрешена, а ВС России уже зачищают северные окраины города.

Украинское руководство больше не сможет вывести живую силу из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике, сказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», — отметил Кимаковский.

По его словам, украинские военные сумели вывести несущественную часть сил в направлении Димитрова (украинское название — Мирноград).

По данным Telegram-канала Mash, российские военнослужащие уже зашли в село Ровно, это был последний населенный пункт в серой зоне. В Красноармейске осталось около двух тысяч украинских военнослужащих, они точно не смогут безопасно выйти из города.

«Основные силы украинских военных отошли в Мирноград, пытаются удержать восточные рубежи — в Покровске остались только отдельные подразделения и те, кто не успел выйти из города. Не помогает и личное командование главы ГУР, руководящего контратаками. Наши военные говорят, что выбор у них один: либо сдаться, либо погибнуть», — сказано в сообщении.

Deep State также сообщил, что российские военные уже почти во всех точках города, а особенно в южных кварталах.

В Генштабе ВСУ добавили, что руководство перебросило в район Красноармейска ряд спецподразделений, в том числе штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка, операторов Сил беспилотных систем, а также группы Сил специальных операций, Военной службы правопорядка ВСУ, Нацгвардии и Главного управления разведки минобороны. Подобным образом они пытаются сдержать наступление российских военных.

Красноармейск падет?

Военный эксперт Андрей Марочко заверил ТАСС, что судьба Красноармейска уже предрешена:

«По сути, наши военнослужащие уже занимаются зачисткой северных окраин».

По данным Минобороны, в начале ноября солдаты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ добровольно сдались в плен. Тематические Telegram-каналы пишут, что в районе Красноармейска взяли около тысячи пленных.

Военно-политический аналитик Ян Гагин сказал aif.ru, что всех пленных сначала пропустят через фильтр, то есть узнают сведения о них, об их подразделениях и задачах.

«Получат медицинскую помощь при необходимости. Всех напоят, накормят, переоденут. Затем их внесут в базу военнопленных, эти списки передадут украинской стороне, чтобы там понимали, что эти люди не пропавшие, не погибшие, а находятся в статусе пленных», — пояснил Гагин.

Для отсрочки санкций

Если ВС России возьмут под контроль Красноармейск, то смогут отсрочить введение новых санкций, считает президент Украины Владимир Зеленский. Якобы российская сторона «всей этой историей» стремится продемонстрировать успехи на поле боя.

«Тогда они [Россия] могут попробовать вернуть этот нарратив, что мы захватим Донбасс, заставьте президента и украинцев выйти из Донбасса, потому что мы все равно захватим восток Украины. Заставьте его [Зеленского], и тогда мы будем договориться между собой. Это фактор, который может влиять на введение санкций или отсрочку санкций», — сказал Зеленский.

«Страна.ua» пишет, что после прихода к власти Дональда Трампа угроза давления на Украину со стороны США возникает постоянно. Публично Трамп требует завершить конфликт по линии фронта, однако в СМИ просачивается информация, что он также может быть согласен и на условие России о полном выводе ВСУ с территории ДНР.

Сейчас проблема стоит не так остро, потому что Украину публично поддерживают и в Европе, и в США. Однако если фронт начнет «сыпаться», то могут активизироваться противники финансирования Киева, которые будут выступать за давление на Украину в части оставления территории ДНР, чтобы быстрее завершить конфликт. «Страна.ua» пишет, что Зеленский опасается подобных последствий, когда «говорит о значении битвы за Покровск для продвижения российских нарративов» .

Несколько месяцев назад европейцы и американцы якобы считали, что россияне зашли в тупик на фронте, а прорывы были невозможны, так как ВСУ создали «стену дронов» и «килл-зону». При этом сейчас ситуация очевидна: российская сторона пробивает дыры и идет на прорыв. Более того, у российских военных есть господство в воздухе на определенных участках фронта, а ВСУ не могут остановить прорывы из-за нехватки личного состава. «Страна.ua» предположила, что Москва действительно может использовать падение Красноармейска для обозначения своей сильной позиции на поле боя и для продвижения идеи давления на Зеленского, «чтобы он принял российские условия, иначе дальше будет только хуже».

Издание пишет, что сейчас Украина пытается удержать город любой ценой.