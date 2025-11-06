На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады назвал ситуацию под Красноармейском катастрофой для Украины

Украинский депутат Дмитрук назвал катастрофой ситуацию вокруг Красноармейска
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Ситуация, которая складывается вокруг Красноармейска, становится катастрофой для Украины и неизбежно ведет к падению фронта. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул страну из-за политического преследования.

«Сегодня мы с вами видим ситуацию вокруг Покровска (Красноармейск российское название). Это трагедия. Катастрофа. Очередное преступление Зеленского против украинского народа и самой Украины», — заявил он.

Политик считает, что поражение под Красноармейском положит начало падения всего фронта ВСУ.

По словам Дмитрука, после потери Красноармейска события на фронте будут развиваться стремительнее, а для современной войны на фронте важнее всего люди, которых нет. На Украине, говорит политик, «с человеческим ресурсом — катастрофа». Но он не сомневается, что неудачи в Красноармейске будут быстро скрыты Зеленским, как и предыдущие неудачи киевских властей.

6 ноября в Минобороны России сообщили, что военнослужащие группировки войск «Центр» взяли в плен бойцов 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, которые находились в изоляции под постоянными обстрелами артиллерии и беспилотников.

Ранее на Украине заявили о решении удерживать Красноармейск до последнего.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами