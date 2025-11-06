Ситуация, которая складывается вокруг Красноармейска, становится катастрофой для Украины и неизбежно ведет к падению фронта. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул страну из-за политического преследования.

«Сегодня мы с вами видим ситуацию вокруг Покровска (Красноармейск российское название). Это трагедия. Катастрофа. Очередное преступление Зеленского против украинского народа и самой Украины», — заявил он.

Политик считает, что поражение под Красноармейском положит начало падения всего фронта ВСУ.

По словам Дмитрука, после потери Красноармейска события на фронте будут развиваться стремительнее, а для современной войны на фронте важнее всего люди, которых нет. На Украине, говорит политик, «с человеческим ресурсом — катастрофа». Но он не сомневается, что неудачи в Красноармейске будут быстро скрыты Зеленским, как и предыдущие неудачи киевских властей.

6 ноября в Минобороны России сообщили, что военнослужащие группировки войск «Центр» взяли в плен бойцов 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, которые находились в изоляции под постоянными обстрелами артиллерии и беспилотников.

Ранее на Украине заявили о решении удерживать Красноармейск до последнего.