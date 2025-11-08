В Киеве пропал свет на одной из станций метро

В Киеве на станции метро «Политехнический институт» пропал свет. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Политика страны».

На обнародованных кадрах можно заметить, что пассажир пешком спускается по эскалатору из-за отключений электроэнергии. На платформе также не работает свет. При этом на станции не видно других людей.

До этого сообщалось, что ночной удар по энергетике Украины остановил железнодорожное сообщение и работу городского электротранспорта в нескольких регионах страны. Из-за повреждения инфраструктуры были запущены поезда на тепловозной тяге, что привело к большим задержкам в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Позже национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» сообщила, что в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. Специалисты призвали разумно относиться к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.