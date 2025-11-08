На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве пропал свет на одной из станций метро

В Киеве на станции метро «Политехнический институт» пропал свет
true
true
true

В Киеве на станции метро «Политехнический институт» пропал свет. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Политика страны».

На обнародованных кадрах можно заметить, что пассажир пешком спускается по эскалатору из-за отключений электроэнергии. На платформе также не работает свет. При этом на станции не видно других людей.

До этого сообщалось, что ночной удар по энергетике Украины остановил железнодорожное сообщение и работу городского электротранспорта в нескольких регионах страны. Из-за повреждения инфраструктуры были запущены поезда на тепловозной тяге, что привело к большим задержкам в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Позже национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» сообщила, что в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. Специалисты призвали разумно относиться к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами