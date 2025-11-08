На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Харькова сообщили об остановке работы метро и электротранспорта в городе

Мэр Харькова Терехов: остановлена работа метро и электротранспорта
true
true
true
close
Sergiy Bobok/Wikimedia Commons

В Харькове остановили работу метро и электротранспорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Игорь Терехов.

«Метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами», — написал глава города.

Терехов также рассказал об «ощутимом дефиците электроэнергии» в городе и временных перебоях с водоснабжением.

В конце октября украинские СМИ сообщали об отключении водоснабжения и отопления в одном из городов в Винницкой области Украины. Секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец в своем Telegram-канале сообщил, что сотрудники профильных служб готовят к запуску альтернативную систему теплоснабжения. Кроме того, специалисты организуют подвоз технической воды и обеспечивают запуск междомовых колонок водоснабжения.

30 октября Telegram-канал SHOT написал, что российские военнослужащие ночью нанесли массированный удар по территории Украины. Целями стали военные и энергетические объекты, по которым были выпущены порядка 100 беспилотных летательных аппаратов. На этом фоне во всех регионах страны объявлялась воздушная тревога.

Ранее жителей Украины предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса в стране.

Новости Украины
