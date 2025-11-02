«Эскалация с необратимыми последствиями». ВСУ атаковали иностранные суда в Туапсе

В порту Туапсе два иностранных судна получили повреждения из-за атаки ВСУ

Краснодарский край в ночь на 2 ноября подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате в порту Туапсе были повреждены инфраструктура и два иностранных судна. При падении обломков БПЛА выбило окна в домах на территории Туапсинского округа, Анапы и Геленджика. В трех аэропортах региона были задержаны порядка 50 авиарейсов, пассажиры провели ночь в залах ожидания. В Госдуме подчеркнули, что сегодняшняя атака ВСУ усиливает эскалацию, которая может привести к «необратимым последствиям».

В городе Туапсе Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников на порт в ночь на 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале.

«Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены», — говорится в публикации.

Оперштаб уточнил, что фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер , пострадала палубная надстройка. Экипаж судна эвакуировали. В терминале повреждения получили строения и инфраструктура, а в здании железнодорожного вокзала — остекление.

Южная транспортная прокуратура в связи с повреждением портовой и железнодорожной инфраструктуры взяла на контроль соблюдение прав граждан.

Кроме того, в поселке Сосновом Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом: они попали в третий этаж здания, где выбило стекла.

Также фрагменты дронов упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородном, селах Ольгинка и Лермонтово, по двум адресам в селе Агой. В результате в некоторых квартирах и домах повреждены окна.

В небе над Туапсе было слышно минимум 13 взрывов, сообщил Mash со ссылкой на местных жителей.

Среди населения жертв и пострадавших нет, подчеркнул глава Туапсинского округа Сергей Бойко. На местах работают экстренные и специальные службы.

Обломки беспилотника также нашли на одной из улиц села Большой Утриш на территории Анапы. В Геленджике части БПЛА рухнули в садовом товариществе «Строитель»: в одном из домов выбиты стекла, поврежден автомобиль. Обошлось без пострадавших.

По информации Минобороны России, над Краснодарским краем ночью сбили 32 БПЛА, над Черным морем — 39. Позже, с 9:00 до 12:00 мск, над Кубанью уничтожили 14 беспилотников, а над морской акваторией — один.

Ночь в залах ожидания

В результате атаки БПЛА на Кубань в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика задерживались порядка 50 авиарейсов, сообщает телеканал «Краснодар».

В Сочи были задержаны 37 авиарейсов в Ереван, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Стамбул и другие города России. Большинство вылетов отложили на 4–5 часов, но есть и 11-часовая задержка, пишет Baza.

«Люди провели ночь в залах ожидания. В терминале им выдают матрасы, пледы, коврики и воду», — говорится в публикации.

Краснодар столкнулся с задержкой девяти рейсов, а в Геленджике фиксировались проблемы с двумя рейсами в столицу.

Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию. Сейчас в аэропортах сняты ограничения на взлет и посадку самолетов.

Виток эскалации

Атака Украины на иностранные суда в порту Туапсе усиливает эскалацию, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Это, несомненно, внеочередной виток эскалации, который может привести к необратимым последствиям. Не дай Бог, конечно», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

По мнению Колесника, ВСУ атаковали порт с одобрения стран Запада , которые «хотят третью мировую войну». Кроме того, парламентарий допустил, что украинская армия испытывает дефицит опытных летчиков и снайперов, которые были способны соблюдать негласные договоренности между сторонами конфликта, в том числе возможное морское перемирие.

«Поэтому они начинают атаковать везде, не соображая, где кто находится. То есть выбиты кадры, которые могли бы удерживать боевые действия в рамках хотя бы каких-то негласных договоренностей», — поделился Колесник.

Украине необходимо договариваться с Россией, добавил депутат.