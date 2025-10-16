«Российской армии надо готовиться»: Трамп заявил о грядущем наступлении ВСУ

Дональд Трамп заявил, что обсудит с Владимиром Зеленским наступление, которое планирует украинская армия. О каких операциях может идти речь, на что способны ВСУ и к чему стоит готовиться российским вооруженным силам — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина может готовиться к наступательным действиям. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований США Кэшем Пателом.

По словам главы Белого дома, на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября он намерен обсудить российско-украинский конфликт, не конкретизировав, о чем именно пойдет речь.

«Они хотят пойти в наступление», — добавил Трамп.

О каком наступлении речь?

«Наступление» в этом случае — скорее политологический термин, не относящийся к сфере оперативного искусства. Правильнее было бы говорить о наступательной или контрнаступательной операции. Они бывают оперативно-тактического (корпусные), оперативного (армейские) и оперативно-стратегического масштаба (операции групп армий). Могут быть и контрудары, также отличающиеся по масштабам (вплоть до стратегического).

Решение о проведении тех или иных операций принимается, как правило, верховным главнокомандующим, а планируют и готовят их с соблюдением всех возможных мер предосторожности, призванных не допустить даже малейших утечек информации о предстоящих действиях войск.

То есть к разработке операций привлекается минимально возможно число командующих/командиров и начальников штабов, офицеров-операторов, документы исполняются от руки, переговоры о предстоящей операции даже по засекреченным линиям связи не ведутся, все общение происходит лично, у карты, что называется, вполголоса. Помимо того, предпринимаются все возможные меры по введению противника в заблуждение относительно возможных действий войск.

И тут — на тебе! — «они хотят пойти в наступление». То есть опять раньше времени звучат фанфары и раздается барабанная дробь. Наверное, можно напомнить фразу, которую приписывают французскому политику XVIII–XIX веков Шарлю Морису де-Талейрану-Перигору — «они ничего не поняли и ничему не научились».

Как ранее писала «Газета.Ru», важнейшие условия проведения успешной наступательной операции/контрудара — скрытность подготовки (а в Киеве, например, информация о контрударе образца лета 2023 года звучала из каждого утюга); внезапность нанесения (никакой внезапности тем летом не было); надежное огневое поражение противника (и это не было проведено в полном объеме); а также осуществление мер по защите выдвигающихся и развертывающихся войск от ударов авиации противника (как раз эти удары по ВСУ сейчас осуществляются с завидной регулярностью). А самое главное условие — захват превосходства в воздухе хотя бы на время и хотя бы в полосе нанесения контрудара. Также желательно иметь общее огневое превосходство над противником.

Получается, что необходимых уроков из провала своего знаменитого «контрнаступа» образца 2023 года украинское военно-политическое руководство так и не извлекло.

К чему готовиться?

Однако все перечисленное выше — всего лишь одна грань проблемы. А самое опасное, что может случиться при ведении вооруженной борьбы, — недооценка противника.

Вполне возможно, что на предстоящей встрече Трамп и Зеленский обсудят не столько вопросы оперативно-стратегического планирования, то есть какие-либо конкретные замыслы проведения операций, сколько вопросы вооружений, техники и материальных средств, которые для таких операций потребуются.

Именно перечень всего необходимого для наступательных действий ВСУ и укрепления ПВО и повезет в Белый дом Зеленский. И если эти требования будут рассмотрены и в какой-то мере удовлетворены Трампом, то вполне можно ожидать в ближайшее время наступательных действий украинской армии. Вряд ли они примут характер крупномасштабных операций, но вот внезапные и результативные контрудары вполне возможны . Исключать этого никак нельзя. И к этому российской армии надо готовиться.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

