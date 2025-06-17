«Пентагон подключается к конфликту»: как США могут помочь Израилю в войне с Ираном

Операция Армии обороны Израиля «Восходящий лев» против Ирана продолжается. В связи с этим возникают вопросы — а не произойдет ли разрастание этого конфликта, не включатся ли в него новые участники и не охватит ли война весь Ближний и Средний Восток? В перспективах ирано-израильского конфликта разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

На данном этапе пока ни одна из третьих стран в открытое вооруженное противоборство ни с Ираном, ни с Израилем не вступила. Тем не менее Вашингтон развертывает дополнительные силы и средства в зоне ответственности Центрального командования Соединенных Штатов. И вполне вероятно, что тем или иным способом Пентагон подключится к этому вооруженному конфликту (то ли явно, то ли опосредованно).

В частности, США с вечера 15 июня отправили на восток более 30 самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46. Как известно, радиус боевого применения истребителей четвертого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle ВВС Израиля позволяет нанести удары по большинству объектов на территории Ирана.

Однако значительную часть авиапарка ВВС Израиля составляют многофункциональные истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon, которые нуждаются в дозаправке топливом в воздухе, чтобы эффективно выполнять поставленные боевые задачи в воздушном пространстве Ирана.

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Вполне возможно, что переброска самолетов-заправщиков с континентальной части США связана с необходимостью усилить боевые возможности ВВС Израиля.

Помимо прочего, США могут передать Израилю мощнейшие противобункерные корректируемые авиабомбы типа GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

MOP представляет собой авиационное средство поражения весом 13 609 кг. В корпусе авиабомбы содержится 2080 кг взрывчатого вещества AFX-757/PBXN-114. Геометрические размеры бомбы выглядят следующим образом: длина — 6,2 метра, диаметр — 800 мм. GBU-57 нацеливается на объект поражения комбинированным INS/GPS-наведением. Авиабомба значительно крупнее, чем все проникающие боеприпасы предыдущего поколения, в частности, 2 300 кг GBU-28 и GBU-37.

GBU-57 специально разработана для поражения иранских ядерных объектов и способна пробивать 60 метров грунта и 20 метров усиленного железобетона .

Этот боеприпас может поднять только стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, во внутреннем оружейном отсеке которого могут размещаться две таких авиабомбы.

На оснащении ВВС Израиля подобных носителей, как известно, нет. Поэтому вполне возможно подключение к конфликту самолетов ВВС США именно этого типа. Стратегические бомбардировщики В-2А могут применяться либо с континентальной части США, либо с авиационных баз передового базирования.

В частности, на авиабазе Уайтмен в штате Миссури развернуто 509-е бомбардировочное авиакрыло 8-й воздушной армии (командования глобального удара AFGSC) — первое и единственное в ВВС США, вооруженное стратегическими бомбардировщиками В-2А.

В ходе конфликта в Югославии в 1979 году во время полетов В-2А с авиабазы Уайтмен до территории Югославии, как правило, проводились четыре дозаправки топливом в воздухе.

Дозаправку топливом обеспечивали самолеты-заправщики, действовавшие с авиабаз континентальной части США, и из состава передовых группировок заправочной авиации, развернутых на авиабазах Морон (Испания) и Лагенс (Азорские острова). Общая протяженность маршрута беспосадочного полета В-2 составляла около 20 тыс. км, скорость на маршруте 770-850 км/ч, время полета до 28 часов. Бомбометание осуществлялось с больших высот (до 12 тыс. м).

Но В-2 могут применяться и с передовой авиабазы Диего-Гарсия (архипелаг Чагос, Индийский океан). С конца марта 2025 года шесть бомбардировщиков B-2A Spirit совершили перелет на Диего-Гарсия. Именно на этой базе есть все необходимые условия для базирования стратегических бомбардировщиков этого типа (ангары).

В регионе также развертываются авианосные и корабельные ударные группировки ВМС США, которые могут принять участие в отражение ударов средств воздушного нападения Ирана по Израилю. Так что вполне возможно, что Соединенные Штаты тем или иным образом подключатся к нанесению ударов по ядерным объектам на территории Ирана.

При этом, если Иран предпримет попытку блокирования Ормузского пролива, вероятно, против него выступят монархии Персидского залива. Вряд ли они примут участие в бомбардировках Исламской Республики и тем более в отправке в зону боевых действий контингентов сухопутных войск, но предоставить свою инфраструктуру в распоряжение антииранских сил запросто могут.

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Так что в операцию «Восходящий лев» могут включиться Соединенные Штаты, а косвенно поддержать Израиль в случае инцидентов с Ормузским проливом — монархии Персидского залива. Нельзя исключать возможное участие в конфликте Соединенного Королевства (скорее всего) и других стран НАТО (менее вероятно).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).