Атака с воздуха. Как проходила операция НАТО по разгрому Югославии

В период с 24 марта по 10 июня 1999 года против Югославии была проведена операция блока НАТО под названием «Союзная сила». После массированных ударов по военным и гражданским объектам Белград капитулировал, а лидер страны Слободан Милошевич был арестован и впоследствии скончался в тюрьме. «Газета.Ru» разбиралась с особенностями ведения боевых действий в ходе этой кампании.

Поводом к старту «Союзной силы» со стороны НАТО послужил продолжавшийся на тот момент конфликт в Косово. При этом Североатлантический альянс легитимизировал свое вторжение в Югославию через ООН. Совет Безопасности дал одобрение действиям сил НАТО при одном воздержавшемся члене совета (Китай).

Перед началом военных действий в западных средствах массовой информации был сформирован образ президента Югославии Слободана Милошевича как диктатора, внутренняя политика которого была якобы направлена на физическое уничтожение албанского населения Косово.

НАТО, надо заметить, в 1999 году представляло вторжение в Югославию не как войну, а как операцию (даже как «гуманитарную интервенцию»), имеющую цель заставить «югославского диктатора» уважать права албанского населения Косово на самоопределение.

Группировка войск (сил) НАТО

В военной кампании против Югославии в той или иной степени приняли участие 19 государств – участников НАТО. Для проведения воздушной операции были образованы группировки: тактической авиации объединенных ВВС (ОВВС) альянса (самолеты F-117A, F-16, «Торнадо», «Ягуар», «Харриер GR.7», «Мираж 2000», А-10) – в Италии и Германии, стратегической авиации (В-1В, В-2А, В-52) – в Великобритании и на континентальной части США, авиации ВМС (F/A-18, «Си-Харриер F/A2», «Супер Этандар») – в Адриатическом море.

При нанесении ударов по югославской территории использовалось воздушное пространство и только что принятых в НАТО стран (Венгрии), и ряда других государств (Албании, Хорватии, Болгарии).

close 100% Последствия бомбардировок НАТО, Югославия, 1999 год Reuters

Первоначально к операции привлекалось более 430 самолетов, в том числе 333 боевых. В основном это были американские машины. Но кроме них имелись семь голландских и восемь турецких F-16, шесть итальянских и восемь немецких «Торнадо», шесть испанских F-18, семь британских «Харриеров», десять «Миражей» и три «Ягуара» из Франции.

Помимо ударных самолетов была задействована армейская авиация альянса (вертолеты АН-64 «Апач»). Важнейшие задачи по обеспечению авиационно-ракетных ударов выполняли самолеты ДРЛО и У Е-ЗА, E-3D, E-3F, РЭБ ЕА-6В, самолеты-разведчики RC-135, U-2, Е-8А.

К 12 мая альянс нацелил на Югославию уже до 610 боевых самолетов, а затем и еще большее их число. В ходе операции (в период с 24 марта по 17 мая 1999 года) авиация блока совершила более 16 тыс. самолето-вылетов, две трети из которых – с применением ракетно-бомбового и кассетного вооружения. Было запущено около 900 крылатых ракет воздушного и морского базирования.

На середину июня 1999 года группировка авиации стран-членов НАТО в зоне Балканского кризиса насчитывала 674 боевых самолета, в том числе 25 (19 В-52Н, 6 В-1В) стратегических бомбардировщиков ВВС США на авиабазе Фэрфорд; 88 машин палубной авиации (АВМА «Рузвельт» – Ионическое море, УДК «Кирсардж» и АВЛ «Дж.Гарибальди» – Адриатическое море) и 561 – в наземной группировке.

Морские подступы к зоне боевых действий блокировала эскадра НАТО, имевшая в своем составе авианосцы, ударные корабли и подводные лодки. В Адриатическом море находилась исходная военно-морская группировка альянса. Она включала постоянное средиземноморское соединение ОВМС НАТО и отряды ВМС США, Великобритании, Франции, Италии (всего более 30 боевых кораблей и 10 вспомогательных судов). В Эгейском море курсировал десантный отряд ВМС США (3 десантных корабля с морской пехотой, 5 штурмовиками AV-8В «Харриер» и 4 ударными вертолетами AH-1W на борту).

К середине апреля количественный состав группировки ВМС НАТО возрос до 60 единиц за счет авианосцев ВМС США, Великобритании, Франции, Италии и других кораблей (крейсера УРО, эсминцы, фрегаты).

Сухопутные войска НАТО активного участия в конфликте не принимали, однако миротворческие силы альянса в соседних с Югославией странах были выведены из подчинения ООН с тем, чтобы в любой момент вступить в бой.

Югославия была разгромлена с воздуха

Центральное место в достижении целей при проведении операции «Союзная сила» военно-политическим руководством НАТО было отведено средствам воздушного нападения. Для этого была спланирована и проведена в период с 24 марта по 10 июня 1999 года воздушная наступательная операция, которая проходила в рамках трех основных фаз.

Главной целью первой фазы руководство НАТО ставило завоевание превосходства в воздухе, подавление системы ПВО Югославии и вывод из строя основных объектов военной инфраструктуры, расположенных в Косово.

При этом в течение 2-3 суток ударами с воздуха (преимущественно в темное время суток) предполагалось уничтожить радиолокационные посты, огневые средства, узлы связи и пункты управления ВВС и ПВО, дезорганизовать системы военного и государственного управления. Кроме того, планировалось нанести значительный ущерб группировкам войск в пунктах постоянной дислокации и изолировать группировки войск в Косово.

Вторая фаза предусматривала продолжение ракетно-бомбовых ударов для поражения объектов на всей территории Югославии. Основные усилия сосредоточивались на уничтожении войсковых подразделений, вооружения и боевой техники, а также других военных объектов различного уровня, включая тактический. На этой фазе руководство НАТО главной целью ставило изоляцию района боевых действий.

В ходе третьей фазы предполагалось нанести удары по важным государственным и военно-промышленным объектам Союзной Республики Югославии с целью снижения военно-экономического потенциала страны и подавления воли сербского народа к сопротивлению.

close 100% Вид на поврежденный автомобильный мост в центре Ниша, в 250 км от Белграда, после авиаудара НАТО 8 мая 1999 года AP

В течение первых двух суток операции «Решительная сила» по объектам на территории Союзной Республики Югославии (СРЮ) было нанесено два ночных массированных ракетно-авиационных удара продолжительностью около трех часов каждый. И в том, и в другом ударе командование объединенных ВВС (ОВВС) НАТО задействовало до 150 боевых самолетов и до 130 крылатых ракет морского и воздушного базирования.

Поскольку, прежде всего, Североатлантическому альянсу требовалось подавить противовоздушную оборону и дезорганизовать управление вооруженными силами Югославии, атакам подверглись главным образом элементы системы ПВО, аэродромы базирования боевой авиации, командные пункты и пункты всех звеньев управления.

ПВО Слободана Милошевича оказалась слаба

Систему ПВО Югославии по состоянию на март 1999 года можно охарактеризовать следующим образом.

Силы и средства радиотехнической разведки создавали сплошное радиолокационное поле над территорией страны с нижней границей 1–2 км. Маловысотное поле с нижней границей 100–200 м обеспечивалось только в районах наиболее важных объектов.

Слабые стороны группировки радиотехнических войск (РТВ) Югославии:

— низкая помехозащищенность основной массы радиоэлектронной техники (РЭТ), вследствие чего при спектральной плотности мощности активных шумовых помех (АШП) выше 10–15 Вт/МГц средства РТВ были полностью подавлены;

— малая глубина радиолокационного поля в сочетании с неавтоматизированными сбором и обработкой информации приводили к 6–10-минутному запаздыванию ее поступления на огневые средства ПВО;

— низкие возможности радиоэлектронной техники по обнаружению целей типа «стелс» (кроме РЛС, прошедших модернизацию) и крылатых ракет (даже при отсутствии помех максимальная дальность обнаружения КР Tomahawk доходила до 25–35 км, а в условиях помех она уменьшается на 35–60%);

— отсутствие средств защиты от противорадиолокационных ракет типа HARM.

Основой объектовой системы зенитного ракетного огня Югославии являлись ЗРК типа С-75, С-125 и «Куб», не обладающие надлежащими ТТХ для уничтожения применяемых ВВС НАТО средств воздушного нападения даже в простых условиях воздушной и помеховой обстановки. Дальность стрельбы по цели типа «крылатая ракета» этими комплексами не превышала 11–15 км с эффективностью не более 0,2–0,3.

С высокоточным оружием противника югославам фактически было нечем бороться. К этому следует добавить полное отсутствие централизованного управления и взаимодействия с истребительной авиацией и ПВО Сухопутных войск, малый опыт практической работы боевых расчетов.

Истребители МиГ-21 и МиГ-29 первых серий ПВО Югославии уступали почти по всем главным параметрам самолетам F-14, F-15, F-16 ОВВС НАТО. Возможности бортовых радиолокационных станций югославских машин практически не обеспечивали атаку малозаметных самолетов типа F-117A.

close 100% Судебный процесс над Слободаном Милошевичем в МТБЮ (Международный трибунал по бывшей Югославии) в Гааге, 2002 год AP

От массированных ударов к точечному поражению

Всего через двое суток операции Североатлантический альянс отказался от тактики массированного сокрушения противника и перешел к систематическому нанесению выборочных и групповых ударов по вновь выявленным или ранее не пораженным целям.

Данный этап операции получил условное наименование «Объединенная сила». Адекватность применяемых сил и средств поставленной задаче после доразведки степени поражения югославских объектов послужили началом корректировки тактики применения СВН и переходу в последующем к «адаптивному управлению боевыми действиям» (оно в полной степени проявилось и получило дальнейшее развитие в войне с Ираком в 2003 году).

В целом же командование альянса по-прежнему стремилось уничтожить ПВО СРЮ, завоевать превосходство в воздухе в районе боевых действий, а также разрушить все основные военные и промышленные объекты на югославской территории.

За 15 дней проведения операции боевая авиация НАТО совершила более 1700 самолето-вылетов, были применены около 450 крылатых ракет морского и воздушного базирования. Проведение каждого удара обеспечивалось созданием помех радиоэлектронным средствам югославской ПВО 3-4 самолетами ЕА-6Б и индивидуальными средствами самоприкрытия.

Контроль воздушного пространства в районе боевых действий, управление авиацией в ходе налетов и оценка их результатов осуществлялись с воздушных командных пунктов на самолетах Е-3А системы AWACS и С-130, использовавших информацию разведывательных искусственных спутников земли (ИСЗ), а также с наземных пунктов правления (ПУ), расположенных на территории сопредельных государств. Для повышения точности наведения самолетов и крылатых ракет широко применялись радиомаяки-приводы, устанавливавшиеся вблизи объектов группами спецназа.

close 100% Последствия авиаударов по Белграду, 2 апреля 1999 года Yannis Kontos/Sygma/Getty Images

Когда в Брюсселе и Вашингтоне спустя две недели поняли, что Белград не собирается сдаваться, НАТО пустило в ход беспощадную тактику, суть которой заключалась в нанесении существенного ущерба военному потенциалу Югославии.

Основные усилия командование альянса перенесло с уничтожения югославской системы ПВО на поражение других военных объектов, подрыв морально-психологического настроя личного состава ВС СРЮ, снижение способности населения Югославии к сопротивлению. Боевое напряжение экипажей авиации ОВВС НАТО равнялось двум–трем вылетам в сутки.

Учитывая, что югославские Сухопутные войска располагали большим количеством ПЗРК «Стрела-2», «Стрела-2М», которые показали себя эффективным средством борьбы с низколетящими воздушными целями (с высотой полета до 3 км), по приказу командования ОВВС НАТО авиация альянса использовалась преимущественно в ночное время с высот не менее 8 км, применяя высокоточные боеприпасы. Ночные условия, кроме того, препятствовали стрельбе югославских зенитных ракетных комплексов с оптическими системами обнаружения и наведения ракет.

Большая часть боевых вылетов совершалась самолетами четырех стран – США, Великобритании, ФРГ и Франции (92% от общего числа боевых вылетов). При этом германские и французские машины привлекалась только к ведению воздушной разведки и наблюдению.

Предприятиям военно-промышленного комплекса Югославии (авиазаводы, нефтеперерабатывающий завод, завод по производству вооружения), инфраструктуре, коммуникациям, административным зданиям силовых структур был нанесен значительный ущерб.

Однако руководство НАТО, дабы избежать протестов со стороны международной общественности, склонить на свою сторону часть граждан СРЮ, старалось по возможности максимально снизить потери среди мирного населения Югославии. Поэтому по официальным и неофициальным каналам командование ОВВС альянса оповещало о времени и объектах возможных ударов.

Некоторые из них носили откровенно предупредительный характер (например, разрушение в Белграде старого моста, имеющего главным образом историческую ценность, а не стратегически важного нового).

Действия стратегических бомбардировщиков и тактической, палубной авиации четко увязывались по времени. Причем самолеты стратегической авиации (СА) вылетали с баз в Великобритании и США задолго до того, как поднимались в воздух истребители-бомбардировщики и штурмовики, дислоцировавшиеся в Европе, и это служило для мировых информационных агентств первым признаком начала очередного авианалета на Югославию. Выход СА в район боевых действий осуществлялся по коридорам над нейтральными водами и сопровождался несколькими дозаправками в воздухе.

Полеты стратегической и тактической авиации с континентальной части США обеспечивались большим парком самолетов-заправщиков. Вместе с тем эксперты обратили внимание на первое совместное применение всех типов ударных самолетов СА (В-52, В-1В, В-2), на новые бомбы JDAM, использовавшиеся стратегическими бомбардировщиками против РЛС ПВО, а также на специальные боеприпасы, способные за счет электромагнитного импульса выводить из строя компьютеры и системы управления противника.

Однако уже с начала операции выявилась недостаточная эффективность крылатых ракет в условиях горно-лесистой местности. К примеру, были зафиксированы случаи уклонения КР от заданных целей и разрушения малозначительных объектов, падения на территории сопредельных государств. Не проявили себя в должной мере и противолокационные ракеты «воздух-РЛС», которые оказались неспособными отыскать свои цели в условиях принятой югославской ПВО тактики уклонения и выжидания.

close 100% Женщина проходит мимо разбомбленного здания на севере сербской провинции Косово, 2000 год Darko Vojinovic/AP

Стратегическая авиация – трио в полном составе

Для нанесения ударов по заранее разведанным стационарным объектам на территории Югославии стратегические бомбардировщики В-52Н в ходе «Союзной силы» применяли крылатые ракеты воздушного базирования AGM-86C (в обычном снаряжении). Боевые вылеты В-52Н осуществляли с авиабазы Фэрфорд (Великобритания), где в феврале 1999 года была развернута группировка в составе восьми бомбардировщиков. В дальнейшем она поддерживалась на уровне 19-20 самолетов вплоть до завершения боевых действий. К участию в боевых действиях привлекались все экипажи бомбардировщиков В-52Н посредством их периодической ротации.

Типовой маршрут полета до района оперативного предназначения выглядел следующим образом: авиабаза Фэрфорд – Восточная Атлантика – Гибралтарский пролив – Средиземное море – Адриатическое море (северная часть Ионического моря). В течение полета предусматривалась, как правило, одна дозаправка топливом в воздухе в западной или центральной части Средиземного моря.

close 100% Жительница города Чуприя Ружица Маринкович на развалинах своего дома, разрушенного в результате ночных бомбардировок самолетами НАТО, 1999 год Сергей Величкин/ТАСС

Общая протяженность маршрута около 10 тыс. км, скорость на маршруте 820-850 км/ч, эшелон высот 7200-7800 м, время полета 10,5-12 часов в зависимости от времени ожидания в районе оперативного предназначения (продолжительность времени ожидания – до двух часов с целью синхронизации действий с другими силами, участвующими в ударе).

Пуски КРВБ осуществлялись с малых высот над водной поверхностью на скорости около 700 км/ч, на расстоянии 150-200 км от береговой черты, через 25-40 мин после получения приказа. После завершения пусков ракет самолеты возвращались на авиабазу вылета. В некоторых случаях обратный маршрут проходил над территориями Италии и Франции.

В дальнейшем в ходе операции американское командование вынуждено было перейти к применению бомбардировщиков В-52Н для нанесения ударов с использованием авиационных боеприпасов других типов. Основным вооружением при этом служили авиабомбы Мк82 калибра 227 кг (максимальная загрузка – до 51 ед.). С целью уменьшения риска потерь бомбометание осуществлялось с больших высот с предварительной постановкой помех РЛС противника.

Боевое применение стратегических бомбардировщиков В-1В было начато в ходе второй фазы операции. Полеты бомбардировщиков В-1В на боевое применение осуществлялись звеньями из двух самолетов по маршруту, кратчайшим путем выводящему их в район оперативного предназначения и проходящему над территориями Франции и Италии с целью сокращения времени полета до целей и исключения необходимости дозаправок топливом в воздухе.

Общая протяженность маршрута до районов расположения целей и обратно составляла 4600-4700 км, эшелон высот 6400-7000 м, скорость на маршруте 790-870 км/ч, время полета 6-7 час. Бомбометание осуществлялось с больших высот (свыше 10 тыс. м). После выполнения боевой задачи самолеты тем же маршрутом возвращались на авиабазу вылета.

В ходе «Союзной силы» впервые были применены стратегические бомбардировщики нового поколения В-2А.

Организация их применения осуществлялась в рамках положений концепции «глобальный размах – глобальная мощь» и предусматривала нанесение ударов после выполнения беспосадочных полетов с авиабазы постоянного базирования на территории континентальной части США в район конфликта с последующим возвращением на авиабазу вылета.

Во время полетов В-2А, как правило, проводились четыре дозаправки топливом в воздухе. Дозаправку топливом обеспечивали самолеты-заправщики, действовавшие с авиабаз континентальной части США, и из состава передовых группировок заправочной авиации, развернутых на авиабазах Морон (Испания) и Лагенс (Азорские острова). Общая протяженность маршрута беспосадочного полета составляла около 20 тыс. км, скорость на маршруте 770-850 км/ч, время полета до 28 час. Бомбометание осуществлялось с больших высот (до 12 тыс. м).

Всего для участия в боевых действиях командование ВВС США выделило шесть стратегических бомбардировщиков В-2А. С самолетов этого типа впервые были применены новые управляемые авиабомбы GBU-31 JDAM с системой наведения, корректируемой по данным глобальной системы позиционирования «Навстар». На В-2А подвешивалось 16 управляемых авиабомб калибра 904 кг. Бомбардировщику назначалось для поражения от одной до четырех целей.

Принуждение к капитуляции

Заключительный период операции «Союзная сила» в связи с отсутствием значительного противодействия со стороны югославской ПВО боевое применение группировок СВН НАТО приняло форму нанесения систематических сосредоточенных (групповых и одиночных) ударов.

Так Брюссель и Вашингтон продолжали принуждать руководство Югославии к выполнению требований НАТО и одновременно создавали благоприятные условия для вторжения сухопутных войск государств альянса в Косово, если Белград проявит неуступчивость.

Атакам с воздуха подвергались и военные (командные пункты, аэродромы, склады вооружения и ГСМ, группировки войск), и промышленным (электростанции, заводы, предприятия, телевизионные станции) объекты, а также по элементы инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные мосты, станции).

close 100% Разрушения в городе Алексинац после нанесения авиаударов НАТО, 1999 год Сергей Величкин/ТАСС

Обладая господством в воздухе, ОВВС НАТО взялись за беспрепятственное и планомерное уничтожение военно-экономического потенциала Югославии.

В течение двух неполных месяцев боевых действий авиационная группировка альянса в районе конфликта была увеличена более чем в два раза (с 289 боевых самолетов по состоянию на 24 марта 1999 года до 618 к концу мая), а количество стратегических бомбардировщиков на передовой авиабазе Фэрфорд (Великобритания) за тот же период возросло с 8 до 26.

Каждые сутки осуществлялось от 100 до 500 самолето-вылетов боевой авиации НАТО, применялось 5–10 крылатых ракет. Интенсивность действий ОВВС альянса определялась не только поставленными задачами по уничтожению конкретных объектов, но и в значительной степени сложившимися метеорологическими условиями в районе боевых действий.

Чтобы исключить возможность поражения самолетов ПЗРК и зенитных пулеметных установок (ЗПУ), удары, как и на первом этапе операции, наносились в основном со средних и больших высот управляемыми авиабомбами с лазерной (GBU-10,-12,-23,-24) и телевизионной (УР «Мейверик») системами наведения.

Крылатые ракеты применялись мелкими группами и одиночно по наиболее важным и заранее выявленным объектам, что объяснялось стремлением командования НАТО к сохранению необходимого боезапаса КР для длительного ведения боевых действий.

И вновь проходили апробацию фактически находящиеся на этапе испытаний новые виды вооружения: СВЧ-боеприпасы для поражения электромагнитным импульсом радиоэлектронных средств (РЭС) пунктов управления войсками, узлов связи и РЛС ПВО, графитовые управляемые авиабомбы (УАБ) нового типа BLU-114B для вывода из строя систем электроснабжения и УАБ JDAM для поражения высокозащищенных целей, акустические и световые бомб для вывода из строя живой силы противника.

Всего авиация НАТО за 78 суток в ходе операция «Союзная сила» совершила более 20 тыс. самолето-вылетов, из них около 10 тыс. – с применением ракетно-бомбового вооружения, было применено 870 крылатых ракет (792 крылатых ракет морского базирования и 78 крылатых ракет воздушного базирования), в том числе по объектам на территории Косово – 374 крылатых ракет морского базирования.

Ударам подверглись 398 югославских объектов – 194 военных и 204 гражданских. По данным военных экспертов НАТО, количество пораженных целей составило 50–60% от планируемого уровня.

Это объясняется, прежде всего, сложными метеорологическими условиями и рельефом местности, из-за чего часть самолетов с поставленными боевыми задачами не справлялась и возвращалась на авиабазы с неизрасходованным боекомплектом.

Что касается потерь, то по официальным данным НАТО в ходе «Союзной силы» альянс потерял погибшими двух военнослужащих (экипаж ударного вертолета АН-64, разбившегося в ходе учебно-тренировочного полета над территорией Албании).

close 100% Гостиница «Югославия» после атаки НАТО, 8 мая 1999 года Александр Данилюшин/ТАСС

Удары средств воздушного нападения по объектам на территории СРЮ прекратились 9 июня 1999 года после того, как представителями армии СРЮ и НАТО в македонском городе Куманово был подписан военно-технический договор о выводе с территории Косово войск и полиции Союзной Республики Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил.

В целом военно-политические задачи операции «Решительная сила» образца 1999 года оказались выполнены – в скором будущем Югославия как государственное образование прекратила свое существование (крупное многонациональное и многоконфессиональное образование было разрушено), а лидер страны Слободан Милошевич оказался в тюрьме и там же умер. Нынешняя Сербия, несмотря на временами дружескую риторику по отношению к Российской Федерации, осуществляет плавный дрейф в сторону ЕС.