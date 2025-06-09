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В Кремле оценили, как отказ Украины забрать тела своих бойцов повлияет на будущие обмены

Песков призвал понаблюдать за развитием позиции Украины по приему тел бойцов ВСУ
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Россия готова выполнять договоренности по возврату тел украинских солдат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши специалисты находятся на месте у границы, на месте в предполагавшейся передачи. И мы готовы выполнять [договоренности. — «Газета.Ru»]. Давайте дождемся начала недели, посмотрим, как будет эволюционировать позиция украинской стороны», — сказал он.

До этого представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил о доставке первой партии тел бойцов ВСУ в район обмена. По его словам, это 1212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны.

В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее на Западе объяснили отказ Зеленского забирать тела солдат ВСУ.

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