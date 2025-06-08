«Мы готовы вернуть более 6 тысяч»: Россия привезла к границе первую партию тел бойцов ВСУ

Россия доставила первую партию из 1212 тел украинских военнослужащих в район обмена. Как сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, Москва абсолютно готова выполнить все договоренности и ждет официального уведомления украинской стороны. При этом он также подчеркнул, что «есть сигналы» о возможном переносе передачи тел на следующую неделю. Киев не комментировал новую попытку передачи тел, но еще 7 июня заявлял, что она запланирована на следующую неделю.

Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах в Стамбуле, доставила первую партию тел погибших украинских военнослужащих в район обмена. Об этом сообщил журналистам представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, передает ТАСС.

«Это первая партия, это первая часть. Это 1 212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны, но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены», — уточнил он.

По словам Зорина, репатриационные поезда с телами украинских военных должны начать движение к границе в районе полудня. Генерал-лейтенант также отметил, что российская сторона абсолютно готова выполнить все договоренности в контексте возвращения тел погибших солдат ВСУ и обмена. При этом представитель российской переговорной делегации также подчеркнул наличие сигналов о том, что передача тел может быть перенесена на следующую неделю .

«Мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел. Повторяюсь, мы готовы вернуть более шести тысяч тел партиями — автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом.

Каких-либо других комментариев, касаясь полемики о том, что это какое-то политизированное решение, у меня нет. Это сугубо гуманитарная акция, не первая, к сожалению, видимо, и не последняя», — сказал Зорин.

Перед отправкой тел на границу один из рефрижераторов с ними открыли для представителей прессы, в том числе иностранной. Перед открытием всем представителям СМИ раздали специальные респираторы.

Директор Русско-Арабского культурного центра в Петербурге и представитель телеканала Al Mayadeen Шеайто Мусаллам, комментируя отказ Украины забирать тела, назвал это странным шагом. Независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде также заявила, что отказ украинской стороны принять тела — это преступление.

Что говорит Киев?

Официально Украина не комментировала попытку передачи тел 8 июня. Однако днем ранее Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными назвал «манипуляциями» утверждения российской стороны о том, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел и обмен военнопленными, запланированные на 7 июня.

«Редкий цинизм». В Москве шокированы отказом Киева принять тела погибших военных Российская делегация привезла в пункт обмена первую партию из 1,2 тыс. идентифицированных тел... 07 июня 18:23

Там отметили, что дата приема тел бойцов ВСУ не была согласована, а российская сторона якобы «прибегла к односторонним действиям». Позже представитель Координационного центра Петр Яценко в беседе с «Би-би-си» заявил, что «подготовка к обмену все еще идет», а сама процедура перенесена на следующую неделю.

Ситуация неприятна

Украинское издание «Страна.ua» отмечает, что до сих пор неизвестно, что происходит между РФ и Украиной в рамках передачи тел военнослужащих. При этом оно также заявляет, что для украинской власти эта ситуация неприятна.

«Сам по себе факт того, что у РФ есть (по ее заявлению) 6 тыс. тел погибших — цифра шокирующая, если исходить из официальной статистики потерь. Последний раз ее называл [президент Украины Владимир] Зеленский еще в феврале — 46 тысяч погибших. 6 тыс. — это более 13% от данного числа. И это усиливает сомнения в достоверности информации властей о потерях, особенно с учетом сообщения Красного креста, что в Украине подано 400 тыс. заявлений о пропавших без вести», — говорится в публикации.

Издание также отмечает, что, кроме этого, в рамках последних подобных обменов Москва регулярно передает Киеву многократно больше тел военнослужащих, чем Киев Москве. Это, как пишет «Страна.ua» — не показатель соотношения потерь, но индикатор того, кто владеет инициативой, кто отступает, а кто наступает.

«Потенциально, скандал с телами может усилить и без того заметное недоверие в обществе к официальным данным о потерях, а также привести к росту негатива по отношению к власти среди родственников пропавших без вести военных», — заключает издание.

Депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик также заявил, что Украина получила «удар под дых» предложением России вернуть тела солдат ВСУ.

«Вся выстроенная перед населением картина «минимальных» потерь рухнула, и в Киеве суетятся, как вор, пойманный за руку», — сказал он.

По словам парламентария, Киев оказался в политической ловушке, так как если украинские власти примут тела павших бойцов ВСУ, им придется признать перед народом немалые потери и ложь официальной пропаганды.