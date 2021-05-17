Смена поколений: когда «Бореи» заменят легендарные советские подлодки

Проект стратегических подводных ракетоносцев 995А («Борей-А») показал себя как удачный и имеет хорошие перспективы по модернизации, а потому серия может быть продолжена и после того, как будут построены все подлодки, законтрактованные на данный момент, заявил в интервью РИА «Новости» член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

Сколько именно дополнительных «Бореев» может быть построено, неизвестно, однако Поспелов отметил, что в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) четко определено число пусковых установок и боезарядов. Эти два параметра, по его словам, и определят количество носителей.

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Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПК СН) проекта 955 (955А) спроектирован АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Проект «Борей-А» имеет улучшенные характеристики по ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта «Борей».

На вооружении РПК СН проектов 955 и 955А состоят межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».

Новая ракета морского базирования Р-30 «Булава», по разным данным, способна нести от 6 до 10 ядерных блоков индивидуального наведения, которые обладают возможностью маневра по тангажу и рысканию.

Общий забрасываемый вес ракеты составляет 1150 кг. Максимальная дальность пуска составляет 8 тыс. км, что достаточно для поражения практически всех точек на территории США. Вместе с тем во время последнего испытательного запуска ракета преодолела 9,1 тыс. км.

Помимо ракет, лодка имеет восемь носовых 533-мм торпедных аппаратов (максимальный боезапас 40 торпед, ракето-торпед или самотранспортирующихся мин). С борта лодки могут применяться торпеды УСЭТ-80 и УГСТ, ракеты ПЛРК «Водопад».

Также имеется шесть одноразовых неперезаряжаемых 533-мм пусковых установок РЭПС-324 «Шлагбаум» для запуска средств гидроакустического противодействия, которые расположены в надстройке (аналогично лодкам проекта 971). Боекомплект — шесть самоходных приборов гидроакустического противодействия: МГ-104 «Бросок» или МГ-114 «Берилл».

Процесс смены поколений атомных подводных лодок с баллистическими ракетами набирает силу и в США. Как ранее писала «Газета.Ru», сейчас единственный тип стратегических ракетоносцев на вооружении ВМС США — 14 атомных подлодок типа «Огайо», построенных в 1980-1990-е годы. В ближайшем будущем их должны заменить 12 субмарин типа «Колумбия».

«Колумбию» смело можно назвать атомной подводной лодкой США ХХI века. Субмарина разрабатывается для службы в течение 42 лет. Именно на такой цикл рассчитаны ядерные реакторы, проектируемые для этих лодок.

«Колумбия» получит электрический привод двигательной установки, что обеспечит большую скрытность лодки по сравнению с предшествующими лодками типа «Огайо», имеющими и без того репутацию очень скрытных. Вместо 24 пусковых ракетных шахт у «Огайо» «Колумбия» будет оснащена 16 пусковыми шахтами.

До 2042 года ракетоносцы типа «Колумбия» будут оснащены хорошо зарекомендовавшими себя баллистическими ракетами класса Trident II D-5 с разделяющимися головными частями в двух вариантах оснащения: либо до 8 термоядерных боеголовок W88 с мощностью взрыва 475 килотонн, либо до 14 боеголовок W76 с мощностью 100 килотонн.

Все 12 лодок серии будут иметь на вооружении 192 баллистические ракеты с количеством боеголовок от 1536 до 2688.

По своим размерам — длине, ширине и осадке — подводные лодки класса «Колумбия» почти аналогичны предшественницам — «Огайо». Несмотря на значительное сокращение ракетного вооружения, подводное водоизмещение у «Колумбии» будет больше — 20815 т вместо 18750 т у «Огайо». В среднем каждая лодка класса «Колумбия» будет стоить $5,2 млрд.

Легенды уйдут

Владимир Поспелов заявил, что ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта (РПК СН) 667БДР («Кальмар») и 667БДРМ («Дельфин») к 2030 году отправятся на утилизацию.

«Девятый и десятый «Бореи» будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ», — сказал Поспелов.

Подводные лодки проекта 667БДР «Кальмар» — серия советских РПК СН, оснащенных комплексом Д-9Р с 16 межконтинентальными жидкостными ракетами Р-29Р (РСМ-50). Всего было построено 14 лодок этого проекта, в строю в настоящее время одна — К-44 «Рязань» в составе Тихоокеанского флота.

Подводные лодки проекта 667БДРМ «Дельфин» — серия советских атомных подводных лодок, изначально вооруженных баллистическими ракетами Р-29РМ, и впоследствии перевооруженных ракетами Р-29МУ2 «Синева» Р-29МУ2.1 «Лайнер». Всего было построено семь лодок этого проекта.

Одна («Подмосковье») была переоборудована в носитель подводных лодок специального назначения, остальные — в строю.

В настоящее время РПК СН проекта 667БДРМ являются основой морской составляющей стратегической ядерной триады России, постепенно передавая эту роль подводным лодкам проекта 955 «Борей».

Подводная лодка К-407 «Новомосковск» проекта 667БДРМ — последняя атомная субмарина, построенная в Советском Союзе. Подлодку спустили на воду 27 ноября 1990 года. Субмарина приняла участие в легендарной операции «Бегемот-2» — 6 августа 1991 года К-407 запустила 16 баллистических ракет с минимальными интервалами между пусками (не более 20 секунд) из подводного положения.

До этого максимальное количество ракет, выпущенных с лодки, составляло 8 ракет: 20 декабря 1969 года с борта РПК СН К-140 проекта 667А «Навага» был совершен запуск ракет двумя сериями по четыре ракеты с небольшим интервалом.

В настоящее время в составе морских стратегических ядерных сил ВМФ РФ числятся одна РПК СН проекта 667БДР (Тихоокеанский флот, К-44 «Рязань»), шесть подлодок проекта 667БДРМ (К-51 «Верхотурье», К-84 «Екатеринбург», К-114 «Тула», К-117 «Брянск», К-18 «Карелия», К-407 «Новомосковск»), одна 941У — ТК-208 «Дмитрий Донской» (все — Северный флот), а также четыре подлодки проекта 955 и 955А «Борей» (2 — Северный флот, К-535 «Юрий Долгорукий», К-549 «Князь Владимир», 2 — ТОФ, К-550 «Александр Невский», К-551 «Владимир Мономах»).