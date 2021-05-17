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Смена поколений: когда «Бореи» заменят легендарные советские подлодки

В ВПК рассказали о планах по строительству подводных лодок «Борей»

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Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Борей»... Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Борей»...
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Борей»...

Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Борей» «Владимир Мономах»

Ильдус Гилязутдинов/РИА «Новости»
Россия может продолжить строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта «Борей» и после того, как будут готовы 10 субмарин, по которым на текущий момент имеются контракты. Реализация текущих проектов запланирована к 2030 году, после чего будут выведены из боевого состава ВМФ легендарные советские атомные подлодки.
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Проект стратегических подводных ракетоносцев 995А («Борей-А») показал себя как удачный и имеет хорошие перспективы по модернизации, а потому серия может быть продолжена и после того, как будут построены все подлодки, законтрактованные на данный момент, заявил в интервью РИА «Новости» член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

Сколько именно дополнительных «Бореев» может быть построено, неизвестно, однако Поспелов отметил, что в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) четко определено число пусковых установок и боезарядов. Эти два параметра, по его словам, и определят количество носителей.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПК СН) проекта 955 (955А) спроектирован АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Проект «Борей-А» имеет улучшенные характеристики по ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта «Борей».

На вооружении РПК СН проектов 955 и 955А состоят межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».

Новая ракета морского базирования Р-30 «Булава», по разным данным, способна нести от 6 до 10 ядерных блоков индивидуального наведения, которые обладают возможностью маневра по тангажу и рысканию.

Общий забрасываемый вес ракеты составляет 1150 кг. Максимальная дальность пуска составляет 8 тыс. км, что достаточно для поражения практически всех точек на территории США. Вместе с тем во время последнего испытательного запуска ракета преодолела 9,1 тыс. км.

Помимо ракет, лодка имеет восемь носовых 533-мм торпедных аппаратов (максимальный боезапас 40 торпед, ракето-торпед или самотранспортирующихся мин). С борта лодки могут применяться торпеды УСЭТ-80 и УГСТ, ракеты ПЛРК «Водопад».

Также имеется шесть одноразовых неперезаряжаемых 533-мм пусковых установок РЭПС-324 «Шлагбаум» для запуска средств гидроакустического противодействия, которые расположены в надстройке (аналогично лодкам проекта 971). Боекомплект — шесть самоходных приборов гидроакустического противодействия: МГ-104 «Бросок» или МГ-114 «Берилл».

Процесс смены поколений атомных подводных лодок с баллистическими ракетами набирает силу и в США. Как ранее писала «Газета.Ru», сейчас единственный тип стратегических ракетоносцев на вооружении ВМС США — 14 атомных подлодок типа «Огайо», построенных в 1980-1990-е годы. В ближайшем будущем их должны заменить 12 субмарин типа «Колумбия».

«Колумбию» смело можно назвать атомной подводной лодкой США ХХI века. Субмарина разрабатывается для службы в течение 42 лет. Именно на такой цикл рассчитаны ядерные реакторы, проектируемые для этих лодок.

«Колумбия» получит электрический привод двигательной установки, что обеспечит большую скрытность лодки по сравнению с предшествующими лодками типа «Огайо», имеющими и без того репутацию очень скрытных. Вместо 24 пусковых ракетных шахт у «Огайо» «Колумбия» будет оснащена 16 пусковыми шахтами.

До 2042 года ракетоносцы типа «Колумбия» будут оснащены хорошо зарекомендовавшими себя баллистическими ракетами класса Trident II D-5 с разделяющимися головными частями в двух вариантах оснащения: либо до 8 термоядерных боеголовок W88 с мощностью взрыва 475 килотонн, либо до 14 боеголовок W76 с мощностью 100 килотонн.

Все 12 лодок серии будут иметь на вооружении 192 баллистические ракеты с количеством боеголовок от 1536 до 2688.

По своим размерам — длине, ширине и осадке — подводные лодки класса «Колумбия» почти аналогичны предшественницам — «Огайо». Несмотря на значительное сокращение ракетного вооружения, подводное водоизмещение у «Колумбии» будет больше — 20815 т вместо 18750 т у «Огайо». В среднем каждая лодка класса «Колумбия» будет стоить $5,2 млрд.

Легенды уйдут

Владимир Поспелов заявил, что ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта (РПК СН) 667БДР («Кальмар») и 667БДРМ («Дельфин») к 2030 году отправятся на утилизацию.

«Девятый и десятый «Бореи» будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ», — сказал Поспелов.

Подводные лодки проекта 667БДР «Кальмар» — серия советских РПК СН, оснащенных комплексом Д-9Р с 16 межконтинентальными жидкостными ракетами Р-29Р (РСМ-50). Всего было построено 14 лодок этого проекта, в строю в настоящее время одна — К-44 «Рязань» в составе Тихоокеанского флота.

Подводные лодки проекта 667БДРМ «Дельфин» — серия советских атомных подводных лодок, изначально вооруженных баллистическими ракетами Р-29РМ, и впоследствии перевооруженных ракетами Р-29МУ2 «Синева» Р-29МУ2.1 «Лайнер». Всего было построено семь лодок этого проекта.

Одна («Подмосковье») была переоборудована в носитель подводных лодок специального назначения, остальные — в строю.

В настоящее время РПК СН проекта 667БДРМ являются основой морской составляющей стратегической ядерной триады России, постепенно передавая эту роль подводным лодкам проекта 955 «Борей».

Подводная лодка К-407 «Новомосковск» проекта 667БДРМ — последняя атомная субмарина, построенная в Советском Союзе. Подлодку спустили на воду 27 ноября 1990 года. Субмарина приняла участие в легендарной операции «Бегемот-2» — 6 августа 1991 года К-407 запустила 16 баллистических ракет с минимальными интервалами между пусками (не более 20 секунд) из подводного положения.

До этого максимальное количество ракет, выпущенных с лодки, составляло 8 ракет: 20 декабря 1969 года с борта РПК СН К-140 проекта 667А «Навага» был совершен запуск ракет двумя сериями по четыре ракеты с небольшим интервалом.

В настоящее время в составе морских стратегических ядерных сил ВМФ РФ числятся одна РПК СН проекта 667БДР (Тихоокеанский флот, К-44 «Рязань»), шесть подлодок проекта 667БДРМ (К-51 «Верхотурье», К-84 «Екатеринбург», К-114 «Тула», К-117 «Брянск», К-18 «Карелия», К-407 «Новомосковск»), одна 941У — ТК-208 «Дмитрий Донской» (все — Северный флот), а также четыре подлодки проекта 955 и 955А «Борей» (2 — Северный флот, К-535 «Юрий Долгорукий», К-549 «Князь Владимир», 2 — ТОФ, К-550 «Александр Невский», К-551 «Владимир Мономах»).

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