«Князь Владимир»: на глубине с «Булавой»

В течение 2009 года для «Князя Владимира» был подготовлен производственный задел — секции прочного корпуса. В декабре того же года начались работы по строительству корабля. Первоначально планировалось назвать корабль именем «Святитель Николай».

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Официальная церемония закладки подводной лодки под названием «Князь Владимир», на которой присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин, состоялась 30 июля 2012 года. Предполагается, что в состав Северного флота подводная лодка войдет в 2018 году.

После вывода из эллинга и спуска на воду ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний.

Лодка спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПК СН) проекта «Борей-А» имеет улучшенные характеристики по ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта «Борей».

10 ядерных блоков

АПЛ «Князь Владимир» будет отличаться от первых трех кораблей серии («Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах») модернизацией по направлениям: шумность, маневрирование, удержание на глубине, управление оружием.

Спуск на воду РПК СН проекта «Борей-А» «Князь Владимир» является важным шагом в дальнейшем оснащении морских стратегических ядерных сил атомными подводными лодками нового поколения.

В настоящее время на «Северном машиностроительном предприятии» продолжаются работы по созданию еще четырех РПК СН проекта «Борей-А» — «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский».

Сейчас в боевом составе Военно-морского флота России находятся три РПК СН проекта 955 «Борей» — «Юрий Долгорукий» в составе Северного флота, «Александр Невский» и «Владимир Мономах» — в составе Тихоокеанского флота. На вооружении РПК СН проектов 955 и 955А состоят межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».

Новая ракета морского базирования Р-30 «Булава», по разным данным, способна нести от 6 до 10 ядерных блоков индивидуального наведения, которые обладают возможностью маневра по тангажу и рысканию.

Общий забрасываемый вес ракеты составляет 1 150 кг. Максимальная дальность пуска составляет 8 тыс. км, что достаточно для поражения практически всех точек на территории США.

В то же время во время последнего испытательного запуска ракета преодолела 9,1 тыс. км.

Помимо ракет, лодка имеет восемь носовых 533-мм торпедных аппаратов (максимальный боезапас 40 торпед, ракето-торпед или самотранспортирующихся мин). С борта лодки могут применяться торпеды УСЭТ-80 и УГСТ, ракеты ПЛРК «Водопад».

Также имеется шесть одноразовых неперезаряжаемых 533-мм пусковых установок РЭПС-324 «Шлагбаум» для запуска средств гидроакустического противодействия, которые расположены в надстройке (аналогично лодкам проекта 971). Боекомплект — шесть самоходных приборов гидроакустического противодействия: МГ-104 «Бросок» или МГ-114 «Берилл».

82% современных лодок

Новейшие ракетные подводные лодки проекта «Борей» в ближайшей перспективе составят основу группировки морских стратегических ядерных сил ВМФ России.

Начальник Генштаба Вооруженных Сил России — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на открытом заседании Коллегии Минобороны 7 ноября 2017 года сказал:

«В боевой состав морских стратегических ядерных сил начали поступать ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения «Борей». Это позволило довести долю современных стратегических подводных лодок до 82%.

Для их оснащения поставлено 102 баллистические ракеты. Боевые возможности группировки РПЛСН повысились на 25%, возросли скрытность и боевая устойчивость морских СЯС».

В стадии строительства находятся пять атомных подводных крейсеров «Борей-А». Заключительный корабль этой серии «Князь Пожарский» заложен в декабре прошлого года. Начаты работы по созданию атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками «Борей-Б».

В настоящее время в составе морских стратегических ядерных сил числятся три РПК СН проекта 667БДР (Тихоокеанский флот, К-223 «Подольск», К-433 «Святой Георгий Победоносец», К-44 «Рязань»), шесть подлодок проекта 667БДРМ (К-51 «Верхотурье», К-84 «Екатеринбург», К-114 «Тула», К-117 «Брянск», К-18 «Карелия», К-407 «Новомосковск»), одна 941У — ТК-208 «Дмитрий Донской» (все — Северный флот), а также три подлодки проекта 955 «Борей», (1 — Северный флот, К-535 «Юрий Долгорукий», 2 — ТОФ, К-550 «Александр Невский», К-551 «Владимир Мономах»).

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на открытом заседании Коллегии Минобороны России 7 ноября 2017 года отметил, что «уровень оснащенности войск современным оружием по сравнению с 2012 годом удалось повысить почти в четыре раза. На сегодняшний день он составляет 58,9%».

Также глава военного ведомства России подчеркнул, что «за прошедшие пять лет проведена масштабная работа по наращиванию боевой мощи Вооруженных сил, переоснащению их современными образцами вооружения и техники, повышению уровня подготовки войск и социальной защищенности военнослужащих.

Отмечается устойчивый и качественный рост основных показателей обороноспособности государства. В результате сегодня российские Вооруженные силы по праву занимают одну из лидирующих позиций в мире, способны решать задачи любой сложности, в том числе далеко за пределами страны».