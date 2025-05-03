В Минобороны рассказали о пресечении атаки ВСУ на Крым

В ночь на 3 мая с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре Крыма восемью ракетами британского производства «Storm Shadow» и тремя противокорабельными ракетами «Нептун». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что все выпущенные в сторону полуострова ракеты были уничтожены российскими военными. Люди не пострадали, разрушений среди инфраструктуры не зафиксировано.

Кроме того, в течение суток силы Черноморского флота уничтожили 23 безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся атаковать крымскую инфраструктуру.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 3 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили над регионами Российской Федерации 170 беспилотников самолетного типа ВСУ, 96 из которых были уничтожены над территорией Республики Крым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о перемирии.