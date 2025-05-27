«Не дожил совсем немножко»: убит пенсионер, над которым издевались военные ВСУ

Пенсионер Александр Григорьев, находившийся в оккупации в Курской области и попавший на видео, снятое украинскими военными, найден мертвым. Его родственники уверены, что мужчину убили солдаты ВСУ, которые ранее издевались над ним и называли «русским Иваном». По имеющейся информации, смерть наступила 25 марта, он не дожил меньше недели до прихода в село Гоголевка российских войск.

Пенсионера Александра Григорьева из курской Гоголевки, над которым издевались украинские солдаты в касках с нацистской символикой, нашли мертвым, сообщило правительство Курской области в Telegram.

Мужчине было 74 года.

«Тело Александра Григорьева с огнестрельными ранениями нашли при зачистке села Гоголевка. Смерть наступила примерно в марте», — говорится в посте.

По заявлению властей, родственники Григорьева уверены — его «убили украинские военные».

«Александра Степановича уже кремировали. Потом прах пенсионера планируют захоронить на его родине — в Донбассе. Соболезнуем родным», — добавили в администрации.

Дочь Григорьева в беседе с РИА Новости подтвердила, что ее отец погиб.

«Его нет больше. Его убили украинцы в марте месяце, когда уже зашли наши туда на территорию, в Гоголевку. Он прожил там все это время, и в самом конце его убили. Не дожил совсем немножко — он умер 25 марта», — рассказала женщина.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн уже позвонил дочери погибшего и выразил соболезнования «от лица каждого курянина». Он подчеркнул, что кадры с издевательствами над Григорьевым «никого не могут оставить равнодушными».

«Бессмысленная, звериная жестокость! <...> Уверен, что каждый преступник, который творил бесчинства на Курской земле, понесет заслуженное наказание!» — написал глава области в Telegram.

Село Гоголевка находилось под украинской оккупацией с 6 августа 2024 года. Минобороны сообщило о его возвращении под российский контроль в конце марта этого года. В сводке от 28-го числа говорилось, что населенный пункт освобожден подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий. А в сообщении от 31 марта — что российские подразделения ВДВ при поддержке артиллерии и беспилотников вошли в Гоголевку, «овладели населенным пунктом и установили флаг ВДВ».

«Иди пей водка»

Летом прошлого года по интернету разлетелось видео, на котором украинские военные издеваются над 74-летним Григорьевым. На записи солдаты, на одном из которых была каска с символикой СС, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, называя «русским Иваном» и предлагая «идти пить водку».

«Иди пей водка. Шнапс, йа-йа! Гут!» — говорил один из военных. Они также называли мужчину «русише швайне» (нем. schwein – свинья).

На видео можно было заметить дорожный указатель со стрелками на Белгород и Коренево, разбитую военную технику и пикап ВСУ с пулеметом.

Позже в сети появился ролик, на котором Григорьев рассказывает, как ночевал на обочине, и показывает украинский паспорт. Его дочь тогда заявила, что мужчина находится в плену у ВСУ. Она пояснила, что паспорт, который он показывал на опубликованном ролике, остался со времен проживания в Макеевке до событий 2014 года, впоследствии ее отец получил российское гражданство.

Убийства мирных жителей

В начале апреля Международный общественный трибунал по преступлениям подтвердил, что ВСУ убивали мирных жителей во время оккупации Курской области.

«Полученные нами данные в полной мере изобличают киевский режим в системных целенаправленных убийствах жителей Курской области, включая женщин и стариков, убийствах как из стрелкового оружия, так и с помощью БПЛА», — рассказал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Дважды бежал от военных действий: что известно о пенсионере, пропавшем под Курском после видео ВСУ Пенсионер Александр Григорьев, пропавший после видео с издевательствами украинских военных, бежал... 17 августа 19:28

По данным на середину мая, сотрудники СК России установили 24 факта убийства мирных жителей села Русское Поречное в Курской области.

В марте врио губернатора региона Александр Хинштейн обвинил Киев в массовых военных преступлениях. Он подчеркивал, что в связи с большим количеством преступлений власти приняли решение увеличить число работающих в Курской области военных следователей.