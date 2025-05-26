«Привез ракету – получил шахту»: в Госдуме оценили снятие ограничений на дальность оружия для ВСУ

Снятие западными странами ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине выгодно немецкому бизнесу. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Ограничения и были весьма условными. Вспомните, как немецкие офицеры Люфтваффе обсуждали, что давно уже пора поставлять Украине дальнобойные Taurus, только нужно придумать, как сделать, чтобы в их запусках не обвинили потом Германию. Теперь к власти пришел еще более воинственный канцлер Мерц, которому, очевидно, и вовсе не важна репутация, ни собственная, ни его страны. Он открыто лоббирует интересы крупного бизнеса, которому снабжать ВСУ оружием попросту выгодно», — сказал он.

Журавлев подчеркнул, что Германия ориентируется на опыт США, которые получили права на разработку украинских недр. Он посоветовал Мерцу помнить о том, что Россия может наносить удары по производителям этого оружия.

«Цена каждой ракеты Taurus, между прочим, около миллиона долларов, а перед глазами Мерца, похоже, стоит опыт США, которые сумели договориться еще и о правах на разработку украинских недр. Неплохая получается сделка: привез ракету, получил шахту по добыче редкоземельного металла. Так скоро и до баллистических ракет дойдет, и до ядерного оружия – и вот этого мы точно не можем допустить, нужно добивать Украину прежде, чем это произойдет. Кроме всего прочего, у нас есть возможность разрешить своим вооруженным силам бить по производителям этого оружия, объявив их легитимной целью. Об этом нужно помнить Мерцу», — добавил он.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность оружия, поставляемого Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

По данным Clash Report, Германия может передать Украине 100-150 крылатых ракет Taurus.

Ранее в Совфеде прокомментировали снятие ограничений на дальнобойное оружие для ВСУ.