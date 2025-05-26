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«Привез ракету – получил шахту»: в Госдуме оценили снятие ограничений на дальность оружия для ВСУ

Депутат Журавлев назвал выгодной для бизнеса ФРГ поставку Украине дальнобойного оружия
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South Korea Defense Ministry|AP

Снятие западными странами ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине выгодно немецкому бизнесу. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Ограничения и были весьма условными. Вспомните, как немецкие офицеры Люфтваффе обсуждали, что давно уже пора поставлять Украине дальнобойные Taurus, только нужно придумать, как сделать, чтобы в их запусках не обвинили потом Германию. Теперь к власти пришел еще более воинственный канцлер Мерц, которому, очевидно, и вовсе не важна репутация, ни собственная, ни его страны. Он открыто лоббирует интересы крупного бизнеса, которому снабжать ВСУ оружием попросту выгодно», — сказал он.

Журавлев подчеркнул, что Германия ориентируется на опыт США, которые получили права на разработку украинских недр. Он посоветовал Мерцу помнить о том, что Россия может наносить удары по производителям этого оружия.

«Цена каждой ракеты Taurus, между прочим, около миллиона долларов, а перед глазами Мерца, похоже, стоит опыт США, которые сумели договориться еще и о правах на разработку украинских недр. Неплохая получается сделка: привез ракету, получил шахту по добыче редкоземельного металла. Так скоро и до баллистических ракет дойдет, и до ядерного оружия – и вот этого мы точно не можем допустить, нужно добивать Украину прежде, чем это произойдет. Кроме всего прочего, у нас есть возможность разрешить своим вооруженным силам бить по производителям этого оружия, объявив их легитимной целью. Об этом нужно помнить Мерцу», — добавил он.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность оружия, поставляемого Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

По данным Clash Report, Германия может передать Украине 100-150 крылатых ракет Taurus.

Ранее в Совфеде прокомментировали снятие ограничений на дальнобойное оружие для ВСУ.

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