В Совфеде прокомментировали снятие ограничений на дальнобойное оружие для ВСУ

Сенатор Карасин: снятие ограничений на дальность оружия для ВСУ — это печально

Снятие западными странами ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине — это печальная новость для мирных переговоров, считает сенатор Григорий Карасин. Об этом он заявил в беседе с Lenta.ru.

«Это очень печальная новость для будущих переговоров о мире, о налаживании контактов по украинскому кризису. Это однозначно очень мрачно и печально», — сказал член Совфеда.

По его словам, Запад уже давно намеревался снять ограничения на дальность оружия для ВСУ, но его останавливал риск эскалации конфликта с Россией.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

По данным Clash Report, Германия может передать Украине 100-150 крылатых ракет Taurus.

Ранее Макрон призвал пригрозить Путину «максимальными санкциями».