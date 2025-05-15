Украинский игрок в КВН Максим Нелипа погиб в зоне СВО. Смерть подтвердила его жена

Украинский актер и телеведущий Максим Нелипа погиб на передовой в зоне боевых действий. О его смерти сообщила супруга. Нелипа служил в ВСУ с 2022 года. Он стал одним из нескольких известных украинских артистов, погибших на фронте с начала конфликта.

Украинский актер, телеведущий и игрок в КВН Максим Нелипа погиб 12 мая во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции. Информацию о его гибели подтвердила супруга артиста в социальных сетях.

Известно только, что Нелипа погиб непосредственно на передовой — в ходе выполнения конкретной боевой задачи, подробности которой не разглашаются. Неизвестно также и место происшествия.

Биография и военная служба

Максим Нелипа родился 16 октября 1976 года в городе Киеве. Окончил Киевский политехнический институт по специальности «инженер-приборостроитель», однако уже в студенческие годы начал проявлять интерес к актерскому мастерству. В начале 2000-х обрел популярность как участник команд КВН, а впоследствии стал частым гостем телевизионных проектов: вел шоу «Проиграй миллион» (ICTV), «Подъем» (Новый канал) и «Дизель-шоу».

Нелипа начал свою военную службу в марте 2022 года, добровольно вступив в ряды Вооруженных сил Украины. Изначально он занимался охраной стратегически важных объектов в Киеве и области, а затем перешел к разведывательной и контрдиверсионной деятельности на линии фронта.

Позже Нелипа стал командиром разведывательного взвода в структуре командования Сухопутных войск ВСУ. Его подразделение выполняло боевые задачи на Бахмутском направлении. В январе 2025 года Нелипа получил ранение и был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии одной из больниц Днепра. Он перенес три операции и проходил длительное лечение.

В течение службы Нелипа редко появлялся в социальных сетях, однако в октябре 2023 года он поблагодарил подписчиков за поздравления с 47-летием.

Артисты на фронте

С начала конфликта в зоне боевых действий погибли и другие украинские актеры, воевавшие на стороне ВСУ. В феврале 2025 года стало известно о гибели Алексея Самойленко — актера Ровенского музыкально-драматического театра. Он участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Самойленко также снимался в популярных украинских сериалах, в том числе в «Доктор Вера» и «Прогулки в темноте».

В январе сообщалось, что в конце декабря в Курской области погиб примкнувший к украинской армии редактор популярного украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк. Вовк служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, участвовавшей во вторжении на территорию Курской области. Антон служил в звании младшего сержанта. Обстоятельства, при которых погиб Вовк, также не приводились.

В ноябре 2024 года в Курской области погиб Петр Великий — ведущий актер Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Т.Г. Шевченко. Он родился в 1976 году в Харькове, окончил актерский факультет Харьковского университета искусств имени Котляревского, а с 2004 года работал в Черниговском театре.

В мае того же года театр получил повестки на 34 сотрудников, в том числе на семерых актеров, двух звукооператоров, монтажера, скрипача и водителя. По словам художественного руководителя театра Андрея Бакирова, массовая мобилизация тогда поставила под угрозу работу учреждения. Великий был среди мобилизованных и позже отправлен в зону боевых действий, где и погиб.