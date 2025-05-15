Известный игрок КВН и украинский актер Максим Нелипа был ликвидирован в зоне СВО

Известный игрок КВН и украинский актер Максим Нелипа был ликвидирован в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на супругу Нелипы.

Ссылаясь на его супругу, издания и Telegram-каналы сообщают, что Нелипа был ликвидирован в ходе боевого задания, которое выполняло его подразделение в понедельник, 12 мая.

Где именно это произошло — не уточняется, однако сообщается, что в данный момент устанавливаются точные причины.

До этого в зоне специальной военной операции (СВО) под Красноармейском (украинское название Покровск) ликвидировали медийную военнослужащую с позывным «Ведьма».

Телеканал «Царьград» отмечает, что Елена Савельева входила в группу актеров, задействованных в украинской пропаганде, и сыграла десятки ролей в различных телевизионных программах и новостных выпусках.

Ранее российские военные ликвидировали командира украинского отряда «Острые козырьки».