На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В зоне СВО ликвидировали известного игрока КВН

Известный игрок КВН и украинский актер Максим Нелипа был ликвидирован в зоне СВО
close
Telegram

Известный игрок КВН и украинский актер Максим Нелипа был ликвидирован в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на супругу Нелипы.

Ссылаясь на его супругу, издания и Telegram-каналы сообщают, что Нелипа был ликвидирован в ходе боевого задания, которое выполняло его подразделение в понедельник, 12 мая.

Где именно это произошло — не уточняется, однако сообщается, что в данный момент устанавливаются точные причины.

До этого в зоне специальной военной операции (СВО) под Красноармейском (украинское название Покровск) ликвидировали медийную военнослужащую с позывным «Ведьма».

Телеканал «Царьград» отмечает, что Елена Савельева входила в группу актеров, задействованных в украинской пропаганде, и сыграла десятки ролей в различных телевизионных программах и новостных выпусках.

Ранее российские военные ликвидировали командира украинского отряда «Острые козырьки».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами