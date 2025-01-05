В Курской области ликвидирован примкнувший к Вооруженным силам Украины (ВСУ) редактор популярного украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк. Об этом пишет агентство УНИАН.

Известно, что Вовк погиб 28 декабря. Он служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, участвовавшей во вторжении на территорию Курской области. Антон служил в звании младшего сержанта. Обстоятельства, при которых погиб Вовк, не приводятся.

«МастерШеф» — кулинарное реалити-шоу, выходящее на украинском телевидении с августа 2011 года. Вовк работал в нем музыкальным редактором.

В ноябре сообщалось, что воевавший за ВСУ украинский актер Петр Великий погиб в Курской области. Артисту было 48 лет. Обстоятельства гибели актера источник не приводит.

До вступления в ряды ВСУ Великий работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко на протяжении 20 лет, где был ведущим мастером сцены. За свою карьеру он сыграл порядка 35 ролей.

Ранее военкоры заявили о гибели воевавшего на стороне ВСУ барабанщика-сатаниста.