Тест для Украины: как Москва проверяет готовность Киева к миру

Предложение заключить перемирие на 9 Мая было «тестом» готовности Киева к мирному процессу, а отказ украинских властей прекратить огонь ко Дню Победы говорит о том, что «идеологической основой» режима является неонацизм, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В МИД подчеркнули, что Владимир Зеленский в праздничные дни будет «чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист зиганет фашистам». Сам украинский президент назвал идею Москвы «театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции».

В Кремле заявили, что Москва предложила Киеву объявить перемирие к 9 Мая с целью протестировать его готовность к поиску мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая, для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной»,

— сказал представитель Кремля журналистам.

Президент РФ Владимир Путин решил объявить перемирие в дни 80-летней годовщины Победы, оно должно продлиться с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту идею, предложил прекратить огонь на месяц и вновь пригрозил, что ВСУ нанесут удар по Москве 9 мая. Само предложение о перемирии политик назвал «театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции».

По словам Пескова, неготовность украинского режима прямо ответить на предложение Путина «ясно показывает», что его «идеологической основой» является неонацизм.

«И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом, праздником для них, судя по всему, не является», — отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Москва ждет от Киева «не двусмысленных, а окончательных заявлений», а также действий, направленных на деэскалацию конфликта в период праздников.

У Путина, по словам Пескова, с 7 по 10 мая будут напряженные рабочие дни.

«Могу вам сказать , что у нас 7, 8, 9 и 10 — такие напряженные, я бы даже сказал, не дни, а четверо суток», — признался пресс-секретарь журналистам.

В Кремле не стали уточнять, будет ли российская сторона в связи с отказом Украины соблюдать объявленное перемирие.

«У Зеленского нет ничего святого»

Отказ Зеленского соблюдать перемирие и его угрозы атаковать Москву ранее прокомментировала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала слова политика «классической угрозой террориста международного масштаба».

«То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца», – отметила дипломат.

«Снесенные и сносимые памятники героям Великой Отечественной на Украине, варварская эксгумация останков красноармейцев и их спешное перемещение с мемориальных мест на окраины, запрет широкого исполнения песен на русском и глумление над символикой Победы — доказательства, что 9 Мая Зеленский будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист зиганет фашистам», – заключила Захарова.

Все ли зависит от Зеленского?

18 марта был введен мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле заявили, что Киев его практически не соблюдал: ВСУ каждый день наносили новые удары. По мнению Москвы, это говорит о том, что Зеленский либо не хотел изначально выполнять договоренности, либо не смог их выполнить, так как некоторые националистические подразделения ему уже не подчиняются.

«Зеленский, как известно, не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются, и это большая проблема», — сказал Песков в недавнем интервью французскому журналу Le Point.

«Не советуем ехать в РФ на 9 Мая». Зеленский отверг предложение о перемирии на День Победы Владимир Зеленский отверг предложение президента России о трехдневном перемирии на День Победы... 03 мая 15:59

О том, что президент Украины уже не управляет ситуацией в полной мере, заявил и член движения «Другая Украина» и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Если, например, приказ Верховного Главнокомандующего президента России Владимира Путина армия безоговорочно выполнит, то у Зеленского другая ситуация»,

— отметил он.