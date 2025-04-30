Все уничтожены: Алаудинов рассказал о попытке ВСУ зайти в Белгородскую область

Украинские подразделения понесли серьезные потери при попытке прорваться на территорию Белгородской области. Однако, как сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, все диверсионные группы были ликвидированы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Подразделение Главного управления разведки (ГУР) Украины понесло большие потери, пытаясь завести в Белгородскую область силы ВСУ. Об этом рассказал замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Подразделение ГУР Украины пытались впереди идти, чтобы протащить остальные подразделения. Здесь они опять же понесли большие потери и вынуждены были ретироваться», — приводит слова военного РИА Новости.

По словам Алаудинова, схожую операцию по заходу в Белгородскую область также пытались провести диверсанты из 130-го разведывательного батальона ВСУ.

«Они также пытались идти вперед и провести на нашу территорию бойцов 225-го полка и 221-го полка украинских формирований. 225-й полк у нас знаменит своими зверствами», — пояснил Алаудинов.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что все диверсионные спецгруппы были уничтожены.

Уничтожение диверсионных групп в Белгородской области подтвердил пленный украинский военный Александр Гетрик.

Он сообщил, что его подразделение получило приказ от командования ВСУ «сидеть, выжидать, докладывать обстановку» в районе Поповки. Они ждали выхода из села других отрядов ВСУ.

«По истечении времени никто не вышел, в течение где-то суток. Начался очень сильный артобстрел», — рассказал военнопленный.

Поняв, что остался он остался один, Гетрик принял решение сдаться в плен российским военным.

close Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рейды ВСУ

19 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка.

«Потерпев неудачу в курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область, в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Попытки осуществить вклинивания на наши территории значительных сил противника были пресечены», — доложил он на встрече с Владимиром Путиным.

28 апреля генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области полностью зачищены от отдельных групп ВСУ.

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«После того как мы уже освободили Суджу и Суджанскую агломерацию противник предпринял попытку совершить прорыв на территорию Белгородской области, в два населенных пункта. Это Демидовка и Поповка. Подразделения спецназа «Ахмат» были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта и укрепили те участки на границе, где противник пытается продавиться, прорваться на территорию Российской Федерации», — отметил он.

Украинские войска уже не первый раз пытаются прорваться в Белгородскую область. Так в августе 2024 года ВСУ предприняли попытку прорыва государственной границы в районе села Нехотеевка. Российские войска ответили артиллерийским и авиационным огнем, отбросив противника. Однако часть украинских военнослужащих укрылась в лесополосе и продолжила обстрел контрольно-пропускного пункта.​