Рекордный год по взяткам: самые громкие уголовные дела в Минобороны

Уходящий год запомнился арестами высокопоставленных сотрудников министерства обороны, которым предъявляли обвинения в мошенничестве и взяточничестве. Попутно у них находили элитные дома, машины, золото и иностранную валюту. Большинство фигурантов уголовных дел отказываются признавать вину. О самых резонансных делах и о том, почему в новом году стоит ждать новых разоблачений — в материале «Газеты.Ru».

№1. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов

close Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде, 2024 год Сергей Булкин/ТАСС

Сумма взятки: ₽1,185 млрд

Военное звание: нет, имеет чин действительного государственного советника

Статья: ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), ст. 160 УК (особо крупная растрата), ст. 174.1 УК (отмывание денег)

Иванова задержали 23 апреля в рабочем кабинете. В этот день он успел поучаствовать в заседании Минобороны, а в суд его привезли в той же служебной форме, в которой тот был на коллегии. Иванов арестован, вину не признает .

В деле бывшего замминистра нет взяток в виде денег. По версии следствия, он предпочитал брать их услугами: строительством и ремонтом своей личной недвижимости. Взамен чиновник якобы помогал подрядчикам и субподрядчикам получить контракты на работы на военных объектах, так как в Минобороны отвечал за строительство и капитальный ремонт.

Изначально Иванова обвинили только в получении взятки, а позже в особо крупной растрате и отмывании денег. В первом случае речь идет о закупке двух паромов для Керченской переправы, при которой выявили ущерб на сумму более 205 млн руб. Во втором Иванову вменили создание «устойчивой преступной группы из числа банкиров», которые выводили деньги из банка «Интеркоммерц», украв таким образом более 3,9 млрд руб.

В 2019 году Иванов вошел в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России» с семейным доходом в 136,7 млн руб. После задержания следствие арестовало часть его имущества, включая 11 земельных участков, 23 автомобиля, 12 мотоциклов и катер , которые принадлежат как Иванову, так и членам его семьи. Также были заморожены более 40 банковских счетов.

№2. Бывший начальник Главного управления связи Вооруженных сил, замначальника Генштаба Вадим Шамарин

close Начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин в 235-м гарнизонном военном суде, Москва, 18 июля 2024 года Михаил Климентьев/ТАСС

Сумма взятки: ₽36 млн

Военное звание: генерал-лейтенант

Статья: ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)

Шамарина задержали 22 мая. По версии следствия, он получал деньги от руководства Пермского телефонного завода «Телта» с 2016 по 2023 год. Взамен генерал оказывал компании «общее покровительство» и способствовал «увеличению объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны». «Телта» поставляла армии полевые телефоны ТА-88 и другое телекоммуникационное оборудование.

Шамарин арестован, частично признал вину . Бывший главный связист Минобороны согласился, что получил от фирмы 19 млн руб., но не считает это взяткой. «По всей видимости, Шамарин рассчитывает, что вменяемое ему в вину преступление следствие должно переквалифицировать на более мягкое «мошенничество в особо крупном размере», — поясняла газета «Коммерсантъ».

После задержания недвижимость, активы и банковские счета Шамарина были арестованы. Среди прочего на счетах генерала заморозили 2 млн руб., арестован Mercedes-Benz GLE его жены.

№3. Начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов

close Начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов (на экране) принимает участие в заседании по видеосвязи из СИЗО, 8 августа 2024 года Кристина Кормилицына/РИА Новости

Сумма взятки: ₽30,5 млн

Военное звание: генерал-лейтенант

Статья: ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)

О задержании Кузнецова стало известно в ночь на 14 мая. Как полагает следствие, он получил взятку от бизнесмена Левы Мартиросяна в виде земельного участка и дома в Краснодаре. Кузнецов получил взятку за помощь Мартиросяну при заключении госконтрактов и договоров с Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С.М. Штеменко (КВВУ) на оказание гостиничных услуг на 372 млн руб.

Кузнецов арестован, вину не признает.

Во время обысков у Кузнецова нашли и изъяли более 100 млн руб., в том числе в иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и прочие «предметы роскоши». Кроме того, арестованы шесть объектов недвижимости, связанных с Кузнецовым, и 29 банковских счетов генерала и его родственников.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

№4. Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерий Муминджанов

close Заместитель командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов во время избрания меры пресечения в 235-м гарнизонном военном суде в Москве, 3 сентября 2024 года Алексей Филиппов/РИА Новости

Сумма взятки: более ₽20 млн

Военное звание: генерал-майор

Статья: ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)

Муминджанова задержали 2 сентября. По словам источника ТАСС, его взяли в Воронеже и этапировали в Москву для следственных действий. Защита генерала уточняла, что Муминджанов «узнал об уголовном деле, находясь на СВО, оттуда его перевезли в Воронеж, позднее в Москву». Сейчас под арестом, вину не признает.

На момент получения взятки был главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, отвечал за вещевое обеспечение армии. Согласно фабуле дела, Муминджанов помог коммерческим фирмам получить контракты на поставки обмундирования в армию, в том числе в зону СВО. Всего эта форма обошлась ведомству в сумму более 1,5 млрд руб. После задержания у генерала и членов его семьи нашли имущество в Москве и Воронеже стоимостью больше 120 млн руб., следствие отмечало, что проверяет законность его приобретения.

№5. Начальник военного представительства 4924 Минобороны Иван Популовский и его подчиненный Григорий Зорин

Сумма взятки: более ₽11 млн

Военное звание: офицеры

Статья: ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)

О задержании Популовского и Зорина стало известно 16 сентября. Об их аресте не сообщалось, оба признали вину.

По версии следствия, в 2021 году они вступили в сговор с ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности». Офицеры помогли предприятиям заключить договор с Минобороны на поставки электропродукции и кабеля на сумму 1,2 млрд руб.

«Представители предприятий вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на получение взятки», — сообщало следствие.

№6. Бывший начальник управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС Александр Оглоблин

close Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда

Сумма взятки: более ₽10 млн

Военное звание: бывший генерал-майор, лишен звания в связи с судимостью

Статья: ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)

Оглоблина задержали 28 октября, он проходит по делу завода «Телта». Находится под стражей, о признании вины не сообщалось. Прежде генерал уже был судим, в феврале 2022 года, до начала СВО, его приговорили к четырем с половиной годам колонии за хищения в госпрограмме по модернизации военной связи, тогда же лишили звания генерал-майора запаса и государственных наград. Оглоблин признал вину и сотрудничал со следствием, вышел на свободу летом после того, как дал показания по делу бывшего замглавы Минобороны Шамарина.

Согласно новому обвинению, экс-генерал получил взятку от руководства «Телта» в период с 2016 по 2021 год. Он пообещал «общее покровительство при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи».

Об аресте какого-либо элитного имущества у Оглоблина на фоне уголовных дел не говорилось, наоборот, СМИ отмечали, что он «жил достаточно скромно», декларировал две «небольшие» квартиры в Москве.

№7. Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Денис Путилов

close Денис Путилов Архив соцсетей Дениса Путилова

Сумма взятки: ₽10 млн

Военное звание: генерал-майор

Статья: ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Дениса Путилова 18 сентября. По версии следствия, Путилов получил взятку в 10 млн руб. от представителя индивидуального предпринимателя по фамилии Чудинов. С ИП Минобороны в 2023 году заключило контракты на сумму более 140 млн руб. на обслуживание и ремонт военных автомобилей.

Издание 47news выяснило, что указанного ИП фактически контролировал бизнесмен Андрей Кашин из Екатеринбурга. Следствие обнаружило переписку по WhatsApp, где Путилов просил Кашина передать ему портфель с деньгами через его знакомого. Против Кашина возбудили дело, до задержания генерала он дал признательные показания.

Рекордный год по задержаниям

Уходящий год побил рекорд по количеству задержаний и арестов высокопоставленных сотрудников Минобороны, отметил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Дмитрий Зацаринский.

«Я считаю, в будущем тенденция продолжится. Потому что расходы на военную отрасль возрастают, это десятки, сотни миллиардов рублей. Естественно, часть тратится не туда, куда нужно», — полагает юрист.

В 2025 году возможны аресты, связанные с коррупцией при возведении оборонительных сооружений в Курской области, предположил адвокат. По его словам, к этому региону осталось «много вопросов».

Что касается текущих обвинений против бывших высокоранговых сотрудников Минобороны, обычно подобные дела расследуют довольно долго, отмечает Зацаринский.

«Следствие устанавливает новых фигурантов, ведет долгосрочные экспертизы, ищет новые эпизоды. Надо обнаружить имущество, которое зачастую прячется, оформляется на каких-то аффилированных лиц, все это надо изъять. Как правило, создают группу, где довольно много следователей, и они ведут серьезную, напряженную, многомесячную работу», — указал юрист.