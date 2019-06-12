Ход слоном: Индия дрейфует от России к США

В мае 1998 года Индия провела серию ядерных испытаний. Вашингтон немедленно объявил о широкомасштабных санкциях против Нью-Дели. Однако вскоре они были сняты, поскольку они наносили только ущерб экономическим и стратегическим интересам США в регионе. В 2006 году Вашингтон снял все ядерные ограничения с Индии. В США было решено установить с Индией отношения стратегического партнерства, предусматривающего в том числе усиление военно-технического сотрудничества и поставки Нью-Дели вооружения, военной и специальной техники.

Реклама

Этот момент сразу отразилось на Москве. До этого СССР, а позднее и Россия работали с Индией в сфере военно-технического сотрудничества исключительно на уровне межправительственных соглашений. Поставки вооружения и военной техники Нью-Дели осуществлялись со стороны без всяких тендеров и конкурсов.

После этого американцы стали пытаться вытеснять конкурентов с индийского рынка. Но надо отметить, что и Нью-Дели давно дрейфовал в сторону США.

В течение последнего времени Россия проиграла в Индии шесть оружейных тендеров подряд, причем многие из них по просто необъяснимым причинам. Отечественные разработки, такие как самолеты-заправщики Ил-78МКИ, истребители МиГ-35, ударные и транспортные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-26Т2, подводные лодки и ряд других образцов ВВТ уступили в разного рода тендерах и конкурсах иностранным аналогам.

Закупками дорогостоящих американских и европейских вооружений (военно-транспортных самолетов С-130J, С-17А и C295W, патрульных самолетов P-8I «Посейдон», истребителей Rafale, ударных вертолетов Aн-64D Apache, транспортных вертолетов CH-47 Chinook и пр.) Индия стремилась продемонстрировать как диверсификацию приоритетов в закупочной политике, так и расставить новые акценты в отношениях с западными странами.

Однако понять индийцев временами все же очень трудно. К примеру, в 2011 году из тендера на поставку 126 многоцелевых истребителей MMRCA на сумму в $10-12 млрд выбыл российский боевой самолет МиГ-35. А, между тем, в ходе конкурса индийской стороной было сформулировано одно из условий — истребитель-претендент должен совершить посадку на аэродром, находящийся на высоте 3500 м над уровнем моря и заглушить двигатели. Затем запустить силовую установку и произвести взлет.

Российская машина в полном объеме выполнила все условия — села на указанный аэродром, заглушила двигатели, затем запустила их и улетела. Французы же, к примеру, и вовсе отказались участвовать в этом мероприятии, но, тем не менее, впоследствии победили в тендере MMRCA.

Поражение отечественного Ми-26Т2 в индийском вертолетном конкурсе тоже не находит каких бы то ни было убедительных объяснений. Этот вертолет сейчас является самым грузоподъемным летательным аппаратом подобного типа, серийно производящимся в мире. На индийский тендер была предложена модернизированная версия Ми-26 - Т2, получившая новую авионику, обновленные двигатели, а также ряд других систем и по многим параметрам превосходящая американского конкурента. Свое превосходство над СН-47 Chinook отечественная машина более чем ярко продемонстрировала в Афганистане в октябре 2009 года, когда подбитый американский геликоптер был эвакуирован на внешней подвеске вертолета Ми-26.

Российским специалистам и поныне непонятно, кто с индийской стороны вскрывал конверты с именами победителей в ходе этих тендеров, вскрывал ли вообще, при каких обстоятельствах все это происходило, да и были в принципе какие-либо конверты.

В то же время сотрудничество между США и Индией продолжает нарастать очень быстро. В сентябре 2018 года Соединенные Штаты подписали с Индией соглашение в области военного сотрудничества -0 The Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA).

Это соглашение позволит Вооруженным силам Индии использовать имеющее высокую степень защиты оборудование связи, установленное на поставляемых в Индию американских боевых платформах. Это касается самолетов C-130J, C-17, других самолетов, а также вертолетов американского производства «Апач» и «Чинук», которые стоят на вооружении Индии. Такие системы позволяют получать доступ и к спутниковым каналам информации.

Кроме того, в 2016 году США подписали совместный с Индией меморандум о тыловом обеспечении. Документ позволяет американским и индийским военным проводить ремонт и дозаправку самолетов и боевых кораблей на военных базах друг друга.

Таким образом, США стремятся передать Индии максимальное количество новых технологий, чтобы вывести Нью-Дели на один уровень со своими ближайшими союзниками. Кроме того, представители Пентагона уже не требуют у Индии получения лицензий на экспорт на случай приобретения у США технологий двойного предназначения.

А в декабре 2018 года при содействии США Индия открыла Морской объединенный информационный центр.

Все это оценивается российскими специалистами как по меньшей мере проникновение США во многие сферы индийской жизни.

Что касается ближайшего соседа Индии — Пакистана, то, как известно, он не так давно внесен в список стран, куда Россия может поставлять продукцию военного назначения (так называемый список № 2).

Первые образцы российского вооружения были поставлены Исламабаду в 1996-2004 годах. Это касалось нескольких десятков (около 70) многоцелевых вертолетов Ми-8. Крупный контракт на поставку авиационных двигателей РД-93, которые устанавливаются на истребители-бомбардировщики JF-17 Thunder совместной китайско-пакистанской разработки, был подписан в 2007 году. Затем ВТС с Пакистаном было несколько приостановлен.

Однако в 2014 году Россия и Пакистан возобновили военно-техническое сотрудничество, а в 2016 году провели первые в истории совместные учения «Дружба-2016». В прошлом году Москва поставила Исламабаду четыре ударных вертолета Ми-35 и два транспортных Ми-171.

В основном приостановки ВТС с Пакистаном происходили сугубо по политическим причинам, поскольку Пакистан иногда считают чуть ли не отцом современного международного терроризма, а Исламабад, между тем, страдает от его проявлений не меньше остальных стран. К примеру, только в июле прошлого года не менее 128 человек погибли в результате взрыва в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана и более 150 человек получили ранения.

Россия многое теряет экономически и военно-политически из-за того, что ограничивает себя в отношениях с Пакистаном, и, прежде всего, в поставках оружия. Делается это часто в угоду давнему российскому партнеру — Индии. Но ситуация в мире меняется, и Дели все больше смотрит в сторону США и Европы, в том числе в такой чувствительной сфере, как закупка оружия. В этих условиях России пора отказаться от стереотипов и идти на более тесный контакт с Пакистаном.

К примеру, потенциальный пакистанский спрос на закупки российских вооружений и военной техники составляет, по оценке специалистов Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), $8-9 млрд.

Учитывая, что в настоящее время портфель индийских контрактов оценивается в $14-15 млрд, это означает, что при отсутствии российских самоограничений на поставки продукции военного назначения в Пакистан, емкость этого рынка могла бы составлять 65% от стоимости индийских закупок в России.

Пакистан может стать покупателем обширной номенклатуры российских вооружений, в том числе тяжелых и средних истребителей, систем ПВО большой, средней и малой дальности, основных боевых танков и надводных кораблей.

При этом, учитывая низкий уровень конкуренции на пакистанском рынке вооружений, на котором в настоящее время присутствует только КНР, Россия могла бы получить исключительно выгодные условия контрактов.

Пакистан не ставит вопрос об офсетных обязательствах, передачи технологий, локализации производства и прочих обременениях, которые стали де-факто стандартом на высококонкурентных рынках вооружений. Практика подготовки пакистано-китайских соглашений показала, что после принятия политического решения процесс подготовки коммерческих контрактов занимает буквально несколько месяцев, а порой и недель.

Еще со времен войны в Афганистане российское вооружение в Пакистане пользуется очень большим уважением и имеет отличную репутацию.

Это резко контрастирует с отношением к российской продукции военного назначения в индийских масс-медиа, которые постоянно создают вокруг российского вооружения атмосферу недовольства.

При этом в отношениях с Пакистаном России следует руководствоваться следующими принципами.

Во-первых, это должны быть поставки преимущественно оборонительных систем вооружения, а также средства для борьбы с терроризмом и обеспечения внутренней безопасности.

Во-вторых, в случае поставок ударных вооружений Москве предпочтительнее соблюдать сложившийся баланс сил Пакистана с Индией.

В-третьих, целесообразно поставлять Исламабаду системы вооружений, от закупки которых отказались индийские вооруженные силы, для которых эти системы оказались, по мнению Нью-Дели, недостаточно хороши. К числу подобных вооружений относятся истребители МиГ-35, российские боевые вертолеты всех типов, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.

Следует также иметь в виду, что даже в случае сохранения российских самоограничений на поставки вооружений в Пакистан, эта страна в любом случае приобретет необходимые ей вооружения.

Важно также подчеркнуть, что развитие отношений с Пакистаном, причем не только в области военно-технического сотрудничества, имеет не просто коммерческое, а принципиальное политическое значение.

Россия в отношениях с Индией должна добиться элементарного равноправия, поскольку Дели не ограничивает свое сотрудничество с США и Францией, которые являются поставщиками ключевых вооружений для ВВС и подводного флота Пакистана.

А в отношениях с Россией в Дели исходят из априорного предположения о недопустимости (с индийской точки зрения) развития российско-пакистанского военно-технического сотрудничества. Такая асимметрия недопустима и речь в данном случае идет о создании для России неравноправных условий на рынках вооружений.

Михаил Ходаренок — военный обозревательь «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.